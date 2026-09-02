A tres años de la muerte de Silvina Luna, la contundente conclusión de la junta médica sobre el metacrilato

A tres años de la muerte de Silvina Luna, una junta médica convocada en el marco de la causa judicial que investiga su fallecimiento determinó que existe una relación entre el material que le inyectó Aníbal Lotocki y las complicaciones de salud que terminaron provocando su muerte.

Según informó Rodrigo Alegre, alrededor de diez profesionales de distintas especialidades participaron de la junta médica, convocada a pedido del fiscal de la causa, Ángel Daniel Rendo. También estuvieron presentes peritos de la defensa, de la querella y especialistas que habían participado de la autopsia de la modelo.

El objetivo del encuentro fue determinar si existía un nexo causal entre el procedimiento al que se sometió Silvina Luna, el material que le colocó Lotocki y el deterioro progresivo de su estado de salud, que finalmente derivó en su fallecimiento en 2023.

Qué determinó la junta médica sobre el metacrilato

De acuerdo con fuentes judiciales citadas por Alegre, una de las principales conclusiones fue que el polimetacrilato que Lotocki le introdujo a Silvina Luna le provocó hipercalcemia, una alteración que derivó en insuficiencia renal y que posteriormente desencadenó el cuadro que terminó con su muerte.

Uno de los aspectos centrales del nuevo análisis está relacionado con la evidencia científica disponible. Según explicó el periodista, al momento del juicio no existía suficiente bibliografía médica que permitiera establecer que el metacrilato podía generar consecuencias irreversibles como las que sufrió Luna.

Ahora, en cambio, los especialistas consideran que existe evidencia científica suficiente para establecer esa relación.

La conclusión podría ser determinante para el avance de la investigación judicial, ya que uno de los principales puntos que debía establecer la junta médica era justamente si existía un vínculo entre el procedimiento realizado por Lotocki y el fallecimiento de la modelo.

La causa contra Aníbal Lotocki

Lotocki ya había sido condenado por las lesiones provocadas a distintos pacientes, entre ellos Silvina Luna. Sin embargo, tras la muerte de la modelo se inició una nueva investigación para determinar las eventuales responsabilidades penales vinculadas con su fallecimiento.

Con las conclusiones de la junta médica, la Fiscalía deberá analizar el nuevo elemento incorporado al expediente y definir cuáles serán los próximos pasos de la investigación.

Mientras tanto, Lotocki también enfrenta otro proceso judicial por la muerte del cirujano Cristian Zárate. En ese expediente se investiga si el médico omitió tomar los recaudos necesarios y si esa conducta pudo haber tenido consecuencias penales.