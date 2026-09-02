Pullaro mostró gestión, habló de obras y evitó definiciones sobre su futuro político

Maximiliano Pullaro aprovechó la inauguración de la Villa Suramericana para realizar un balance de su gestión, defender el rumbo de la provincia y responder sobre distintos temas de la agenda nacional y santafesina. Ante las consultas sobre las elecciones de 2027, el gobernador prefirió mantener la cautela y concentrar el discurso en las obras y resultados de su administración.

Con un tono distendido, por momentos bromista pero también reflexivo, Pullaro encabezó este miércoles una rueda de prensa con periodistas de la ciudad de Santa Fe luego de recorrer las instalaciones de la flamante Villa Suramericana, ubicada en el barrio Esmeralda Este II.

El encuentro permitió repasar una amplia variedad de temas. Las preguntas abarcaron desde la situación económica y las políticas impulsadas por el Gobierno nacional hasta las principales iniciativas que lleva adelante la administración provincial.

Sin embargo, uno de los asuntos que mayor expectativa generaba era el escenario electoral de 2027. Allí, el mandatario santafesino eligió no avanzar en definiciones y evitó anticipar decisiones vinculadas con una eventual candidatura o con el armado político que podría encabezar.

El gobernador busca poner el foco en la gestión

La estrategia de Pullaro estuvo orientada a mostrar los resultados de su administración y destacar el avance de las obras públicas en distintos puntos de la provincia.

La Villa Suramericana se convirtió en uno de los ejemplos centrales de ese mensaje, al tratarse de una infraestructura de gran magnitud que tendrá un papel destacado durante los Juegos Suramericanos 2026.

El gobernador también aprovechó el intercambio para referirse a otros proyectos desarrollados durante su gestión y remarcar la importancia de sostener la inversión pública aun en un contexto económico complejo.

En ese sentido, planteó que el Estado provincial puede mantener un nivel elevado de eficiencia y continuar ejecutando obras pese a las restricciones presupuestarias.

Economía, empleo y obra pública

Otro de los ejes de la exposición estuvo relacionado con la situación económica. Pullaro reconoció las dificultades que atraviesan numerosos santafesinos y señaló que una de las prioridades debe ser generar condiciones para recuperar el empleo y mejorar los ingresos.

El mandatario defendió especialmente el impacto de la obra pública sobre la actividad económica, al considerar que la inversión estatal no solo transforma espacios urbanos e infraestructura, sino que también moviliza a sectores productivos y genera puestos de trabajo.

La construcción, las rutas y las obras de infraestructura aparecen así como algunos de los principales pilares de la estrategia provincial para sostener la actividad.

Seguridad y nuevas herramientas

Durante la conferencia también hubo espacio para abordar la política de seguridad. Pullaro destacó la evolución de algunos indicadores y puso en valor las medidas implementadas durante su administración.

En paralelo, adelantó la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas para reforzar la prevención del delito y el monitoreo urbano.

El objetivo del Gobierno provincial es ampliar las capacidades de vigilancia y respuesta en las principales ciudades, incorporando tecnología a una estrategia que combina inversión en infraestructura, equipamiento y personal.

Un 2027 que todavía espera

La cuestión electoral fue uno de los temas inevitables de la jornada, pero Pullaro optó por no ingresar en el terreno de las candidaturas.

El gobernador viene sosteniendo que el foco de su administración debe permanecer puesto en la gestión y en la resolución de los problemas cotidianos de los santafesinos, evitando anticipar públicamente decisiones sobre el próximo proceso electoral.

De esta manera, mientras distintos sectores comienzan a mover sus piezas pensando en 2027, Pullaro mantiene el suspenso sobre su futuro político y busca que el centro de la escena continúe ocupado por las obras, la seguridad y los resultados de su gobierno.

La inauguración de la Villa Suramericana funcionó así como una vidriera para mostrar gestión, pero también como escenario de una definición política por omisión: el gobernador todavía no quiere hablar de candidaturas y prefiere que el debate electoral espere.