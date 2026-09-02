Diputados de Santa Fe define dos proyectos que generan tensión dentro del oficialismo

La Cámara de Diputados de Santa Fe se prepara para una jornada clave, con dos iniciativas que concentran diferencias políticas y que deberán ser analizadas por el interbloque de Unidos antes de avanzar en las comisiones. Se trata de la reforma del procedimiento contencioso administrativo y de un proyecto que busca declarar a la provincia como territorio libre de discursos de odio.

La definición de ambos expedientes estará en manos del interbloque oficialista, que tiene previsto mantener una reunión plenaria antes de los encuentros de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General.

Uno de los principales puntos de discusión es el proyecto que establecerá las nuevas reglas para los procesos vinculados con el fuero contencioso administrativo. La iniciativa surgió a partir de un mensaje enviado por el Poder Ejecutivo y ya atravesó ambas cámaras legislativas, aunque con diferencias en los textos aprobados.

En una primera instancia, Diputados había sancionado por unanimidad una versión elaborada a partir del trabajo realizado en las comisiones. Posteriormente, el Senado aprobó también por unanimidad una redacción diferente.

Ahora, la Cámara Baja deberá decidir si insiste con el texto que había consensuado originalmente o si acepta las modificaciones introducidas por los senadores. La resolución será determinante para establecer el contenido definitivo de la futura normativa.

En medio de ese debate también apareció la posición del municipio de Rosario. El intendente Pablo Javkin pidió que la Legislatura tenga en cuenta la mirada de la ciudad, debido a la relevancia que tiene Rosario dentro del funcionamiento del fuero.

El jefe municipal manifestó su respaldo al texto aprobado por el Senado y expuso sus argumentos ante integrantes de la Cámara Alta, entre ellos el presidente provisional del cuerpo, Felipe Michlig.

Un proyecto contra los discursos de odio

El segundo expediente que genera debate dentro del oficialismo surgió de la denominada Mesa del Diálogo. La propuesta plantea declarar a Santa Fe como un territorio libre de discursos de odio y contempla una serie de acciones destinadas a prevenir este tipo de expresiones.

El proyecto también propone desarrollar políticas de concientización y promover una convivencia democrática sustentada en principios como el respeto por la dignidad humana, la igualdad y la no discriminación.

Ambas iniciativas llegan a esta instancia con distintos niveles de consenso y obligarán a Unidos a ordenar posiciones antes de que las comisiones centrales de Diputados comiencen a tratarlas.

La reunión del interbloque será, de esta manera, una instancia decisiva para determinar qué postura adoptará el oficialismo y cómo continuará el trámite legislativo de dos proyectos que podrían marcar la agenda de la Legislatura santafesina en las próximas semanas.