Tensión en Ormuz: Arabia Saudita acusa a Irán por un ataque que dejó dos muertos

Arabia Saudita elevó este miércoles el tono contra Irán tras denunciar un ataque contra el buque saudí SIDR mientras navegaba por el estrecho de Ormuz, uno de los corredores marítimos más importantes para el transporte mundial de energía. El episodio dejó dos tripulantes filipinos muertos y volvió a encender las alarmas en una zona marcada por la creciente tensión regional.

El Ministerio de Relaciones Exteriores saudí emitió un comunicado en el que responsabilizó a Irán por el incidente y expresó su rechazo al ataque sufrido por la embarcación. Según la posición oficial de Riad, el SIDR fue alcanzado mientras atravesaba el estratégico paso marítimo que comunica el golfo Pérsico con el mar de Omán.

La confirmación del episodio también llegó desde Bahri, la compañía naviera estatal saudí, que informó que el barco había protagonizado un incidente de seguridad durante la noche del 31 de agosto.

La empresa confirmó que dos integrantes de la tripulación, ambos de nacionalidad filipina, perdieron la vida como consecuencia del hecho. Bahri transmitió sus condolencias a los familiares de las víctimas y señaló que continúa en comunicación con la embarcación y con las autoridades encargadas de investigar lo ocurrido.

El estrecho de Ormuz constituye un punto estratégico para el comercio internacional debido al enorme volumen de petróleo y otros productos energéticos que atraviesan diariamente sus aguas. Por ese motivo, cualquier ataque o incidente en la zona genera preocupación entre los mercados y las principales potencias internacionales.

La acusación saudí contra Teherán suma así un nuevo episodio a la escalada de enfrentamientos y amenazas que atraviesa Medio Oriente. La seguridad de las rutas marítimas se convirtió nuevamente en uno de los principales focos de preocupación ante el riesgo de que nuevos ataques puedan afectar el transporte de energía y profundizar la inestabilidad regional.

Mientras continúan las comunicaciones entre la naviera y las autoridades, el incidente del SIDR vuelve a colocar al estrecho de Ormuz en el centro de la escena internacional.