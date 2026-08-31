Putin evalúa escalar la guerra para asegurar su permanencia en el poder

Durante un encuentro universitario en Moscú, Vladimir Putin recurrió a una metáfora sobre orcas cazando osos polares para defender una visión geopolítica implacable. Más allá de lo insólito del ejemplo, la retórica del mandatario dejó al descubierto la lógica de un régimen dispuesto a profundizar el conflicto bélico para evitar un estancamiento militar que ponga en riesgo su autoridad. Ante el desgaste de las fuerzas rusas y la multiplicación de ataques ucranianos contra refinerías y centros logísticos clave, el Kremlin parece inclinarse por acelerar la confrontación en lugar de buscar una salida negociada.

La inquietud de las potencias occidentales ante este posible giro estratégico se tradujo en movimientos diplomáticos de emergencia y un despliegue de alerta militar. La visita no anunciada del director de la CIA a la capital rusa, la intensificación del patrullaje fronterizo solicitado por Finlandia y la neutralización de actos de sabotaje atribuidores a agentes rusos en diversos países europeos evidencian el temor a una expansión de las operaciones híbridas contra aliados de la OTAN. Pese a estas advertencias, la cúpula del Kremlin suele interpretar la cautela exterior como un síntoma de debilidad, lo que refuerza la intención oficial de mantener el rumbo de la ofensiva.

En el plano interno, la fachada de normalidad social ha comenzado a agrietarse. Encuestas independientes registran una percepción de tensión en la mayoría de la población rusa, motivada por el aumento de bajas, las incursiones de drones en territorio nacional y las restricciones a los servicios digitales. Paralelamente, el malestar se extiende entre la élite económica y política, que observa el estancamiento como un costoso fracaso acumulado. Sin embargo, bajo el paradigma de la administración actual, admitir la falta de avances o frenar las operaciones sin anexar el Donbás supondría una vulnerabilidad inaceptable.

Para evitar lo que percibe como un peligro de supervivencia personal, Putin se prepara para sostener el esfuerzo bélico mediante un reclutamiento progresivo de cientos de miles de efectivos, apoyado en la coerción regional para mitigar el descontento social. La estrategia contempla además la intensificación de sabotajes a las rutas de suministros en Europa y ataques masivos contra la infraestructura energética ucraniana antes del invierno. Al negarse a ceder, el Kremlin apuesta por profundizar la represión interna y elevar la apuesta internacional, consolidando un escenario de inestabilidad prolongada dentro y fuera de sus fronteras.