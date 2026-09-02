¿Cuánto pagó el Monza por el Changuito Zeballos? Los detalles de la venta de Boca

Boca Juniors oficializó la salida de Exequiel Zeballos, quien continuará su carrera en el AC Monza de la Serie A de Italia. La operación se cerró sobre el final del mercado de pases europeo y representará un ingreso de 5 millones de dólares limpios para las arcas del club de la Ribera.

El acuerdo también contempla una importante posibilidad de beneficio a futuro para Boca: el Xeneize conservará una plusvalía del 40% sobre una eventual futura venta del delantero, siempre que la operación se realice por un monto superior al actual.

Una salida clave para Boca

La transferencia tomó especial relevancia por la situación contractual del futbolista, cuyo vínculo con el club vencía el 31 de diciembre de 2026. De no concretarse la venta, Zeballos habría quedado habilitado para negociar con otras instituciones en condición de jugador libre a partir de julio.

De esta manera, la dirigencia encabezada por Juan Román Riquelme evitó perder al delantero sin recibir una compensación económica y puso punto final a una situación que se había extendido durante los últimos meses.

Zeballos firmará hasta 2030

Luego del acuerdo entre Boca y Monza, el extremo viajará a Italia para realizarse la correspondiente revisión médica. Si supera los estudios sin inconvenientes, firmará un contrato que lo vinculará con el conjunto italiano hasta el 30 de junio de 2030.

El club de Lombardía apuesta así por un atacante de 24 años con capacidad para desempeñarse por ambas bandas, mientras que Zeballos afrontará una nueva etapa de su carrera en el fútbol europeo.