Fin de la novela: Julián Álvarez seguirá en Atlético de Madrid tras rechazar ofertas

El futuro de Julián Álvarez fue uno de los grandes temas de la recta final del mercado de pases europeo. El delantero de 26 años había manifestado su intención de jugar en el Barcelona, pero se encontró con una postura contundente del Atlético de Madrid, que se negó a negociar su salida.

Desde el conjunto rojiblanco mantuvieron una posición firme. Miguel Ángel Gil Marín, principal accionista del club, dejó en claro que la intención era contar con el delantero y que no existía ninguna posibilidad de concretar una transferencia directa con el Barcelona.

Incluso ante las versiones que indicaban que el conjunto catalán estaba dispuesto a desembolsar cerca de 130 millones de euros, las negociaciones formales nunca llegaron a prosperar.

Las opciones que tuvo Julián Álvarez

Con Barcelona fuera de escena, el delantero surgido de River también evaluó alternativas en la Premier League, donde el Arsenal aparecía como uno de los principales interesados.

Sin embargo, Álvarez descartó regresar al fútbol inglés, una decisión que redujo todavía más las posibilidades de encontrar una salida antes del cierre del mercado.

Ante este escenario, la continuidad en Madrid terminó siendo la única alternativa viable. De esta manera, La Araña seguirá defendiendo la camiseta del Atlético de Madrid, aunque la posibilidad de cambiar de club podría volver a aparecer en futuras ventanas de transferencias.

Julián volvió a entrenarse con el Atlético

Con la novela de su futuro encaminada, ahora el delantero deberá enfocarse nuevamente en lo deportivo. Álvarez se había perdido el último partido de Liga ante Sevilla debido a una indisposición física y al contexto de incertidumbre que rodeaba su situación.

Este martes, volvió a entrenarse en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid y se reincorporó a los trabajos bajo las órdenes de Diego Simeone.

Durante la práctica, el argentino recibió el respaldo de sus compañeros y compatriotas, entre ellos Giuliano Simeone, Cristian “Cuti” Romero y Juan Musso, y sumó minutos en un equipo alternativo para recuperar ritmo futbolístico.

Ahora, el objetivo está puesto en el próximo compromiso del Colchonero, cuando visite al Athletic Club en Bilbao. El cuerpo técnico evaluará su evolución física y futbolística para definir si forma parte de la convocatoria.

Así, después de semanas marcadas por los rumores, Julián Álvarez continuará en el Atlético de Madrid y buscará dejar atrás la incertidumbre para volver a ser protagonista dentro del equipo de Simeone.