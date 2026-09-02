Giovani Lo Celso, el gran sueño de Riquelme para Boca

Giovani Lo Celso volvió a aparecer en el radar de Boca y su nombre ilusiona a los hinchas. El mediocampista campeón del mundo es uno de los futbolistas que interesan a Juan Román Riquelme, aunque por el momento no existen contactos formales con el Real Betis para avanzar por su incorporación.

El volante tiene contrato con el conjunto español hasta 2028 y es considerado una pieza importante para Manuel Pellegrini. Además, actualmente se encuentra en recuperación de una lesión, un escenario que dificulta todavía más la posibilidad de una salida en este mercado de pases.

Un viejo deseo de Riquelme

La posibilidad de que Lo Celso vista la camiseta azul y oro no es nueva. El futbolista rosarino ya había aparecido anteriormente entre los grandes objetivos de Riquelme y ahora volvió a ser mencionado como una alternativa para reforzar el mediocampo.

En Boca imaginan que su llegada podría permitirle formar una interesante sociedad con Leandro Paredes, uno de los nombres importantes del equipo.

¿Lo Celso a Boca?

Con el cierre del mercado europeo, las posibilidades de concretar una transferencia inmediata son todavía menores. Mientras algunas versiones sostienen que podría existir un intento de último momento, otras apuntan a que el campeón del mundo podría convertirse en un objetivo para enero de 2027.

Por ahora, Lo Celso no está cerca de Boca. Su nombre aparece en el radar del club y genera expectativa entre los hinchas, pero no hay una negociación formal ni un acuerdo encaminado para que el mediocampista se convierta en refuerzo del Xeneize.