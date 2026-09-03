Luka Modric eligió a Nico Paz como el mejor jugador de la Serie A

Nico Paz cerró una temporada inolvidable en Italia y recibió un reconocimiento de enorme prestigio. El mediocampista del Como fue premiado en la Gran Gala del Calcio AIC como el mejor jugador joven de la última edición de la Serie A, pero además fue elegido por Luka Modrić como el mejor futbolista del campeonato.

El argentino de 21 años se subió al escenario para recibir su premio después de una temporada en la que se convirtió en una de las grandes figuras del fútbol italiano. Paz disputó 40 partidos, marcó 13 goles y aportó siete asistencias, números que despertaron el interés de varios clubes europeos y llevaron al Como a quedarse con la totalidad de su pase tras una negociación con el Real Madrid por más de 60 millones de euros.

Luka Modrić eligió a Nico Paz como el mejor de la Serie A

La Gran Gala del Calcio AIC tiene una particularidad: son los propios futbolistas del campeonato italiano quienes eligen a los mejores de la temporada.

En ese contexto, Luka Modrić, actualmente en el AC Milan, sorprendió al elegir a Nico Paz como el mejor jugador de toda la Serie A, y no solamente como el mejor joven. Ambos, además, fueron incluidos en el equipo ideal del campeonato.

El once de la temporada quedó conformado por Svilar; Palestra, Akanji, Bastoni, Dimarco; Çalhanoğlu, Modrić, McTominay; Lautaro Martínez, Malen y Nico Paz.

El reconocimiento tiene un condimento especial porque Paz y Modrić fueron compañeros en el Real Madrid durante la etapa del argentino en el club español. Incluso compartieron el plantel que conquistó la Champions League en 2024.

Nico Paz ya piensa en la Champions League

Paz comenzó nuevamente la temporada con el Como y ya disputó dos partidos, en los que su equipo consiguió una victoria y un empate para ubicarse en la octava posición del campeonato.

El próximo desafío será este viernes ante Genoa como visitante. Después llegará uno de los momentos más importantes de su carrera: su debut en la UEFA Champions League con el Como, que recibirá al Leipzig de Alemania el próximo 10 de septiembre.

Así, Nico Paz atraviesa un momento de enorme crecimiento y suma un nuevo reconocimiento a su carrera: fue elegido como el mejor jugador joven de la Serie A 2025/26 y recibió el respaldo de una figura histórica como Luka Modrić, quien lo señaló como el mejor futbolista del campeonato.

Nico Paz habló sobre Lionel Messi

En medio de los elogios que recibe y de las comparaciones que comienzan a aparecer, Nico Paz también se refirió a Lionel Messi y a su reciente decisión de dejar la Selección Argentina.

El mediocampista no ocultó su admiración por el capitán argentino y recordó lo que significó compartir cancha con él.

“Lo de Messi es triste porque es el mejor jugador de la historia, uno de mis ídolos. Para mí fue bellísimo poder jugar y hacer mi debut con él en el campo”.

Paz compartió sus últimas dos temporadas con Messi en la Selección Argentina y ahora se prepara para afrontar una nueva etapa del equipo nacional, en la que podría asumir un papel cada vez más importante.