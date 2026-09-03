La AFA oficializó el homenaje que recibirá Lionel Messi: todos los detalles

La conmoción que generó el anuncio del retiro de Lionel Messi de la Selección Argentina tendrá un homenaje en las canchas de todo el país. La AFA oficializó una iniciativa para reconocer la trayectoria del capitán argentino y su legado con la camiseta albiceleste.

A través del Boletín Oficial N.º 6940, publicado este miércoles 2 de septiembre, la Asociación del Fútbol Argentino estableció un reconocimiento unánime y federal para homenajear al rosarino por más de dos décadas de historia con la Selección.

¿Cómo será el homenaje a Lionel Messi?

La resolución establece que, de manera obligatoria, los árbitros deberán detener el partido exactamente en el minuto 10 del primer tiempo.

En ese momento se realizarán 60 segundos ininterrumpidos de aplausos, con el objetivo de que jugadores, cuerpos técnicos y espectadores puedan sumarse a la ovación en honor a Messi.

La medida alcanzará a la próxima jornada de todas las categorías, divisiones y disciplinas, tanto en las ramas masculinas como femeninas. La disposición incluye fútbol 11, futsal y fútbol playa.

También habrá un video institucional

El homenaje tendrá además un componente audiovisual. Según estableció la AFA, aquellos estadios que cuenten con pantallas gigantes deberán proyectar, antes del comienzo del partido, un video institucional preparado especialmente para reconocer la trayectoria del capitán argentino.

La iniciativa se pondrá en marcha luego de la emotiva despedida de Messi, quien cerró su ciclo con la Selección Argentina a los 39 años.

De esta manera, las canchas de todo el país se convertirán en escenario de un homenaje masivo al futbolista que marcó una era con la camiseta argentina, conquistó la Copa América y alcanzó la gloria máxima con el título del Mundial de Qatar 2022.