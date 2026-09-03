"Aliados" frenan el Súper RIGI en el Senado y tensionan las negociaciones del oficialismo

La bancada de La Libertad Avanza atravesó un complejo escenario legislativo en la Cámara Alta al no conseguir los avales necesarios para dictaminar el denominado Súper RIGI, un régimen de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios orientados a promover inversiones en sectores estratégicos. Pese a que el plenario de comisiones logró reunirse con la intención de llevar el proyecto al recinto la semana próxima, el bloque oficialista conducido por Patricia Bullrich se vio forzado a suspender el tratamiento de la iniciativa debido a nuevas exigencias planteadas a último momento por la bancada del PRO.

El fracaso de la jornada respondió tanto a ausencias clave en la Cámara Alta como al endurecimiento en las demandas de las fuerzas colaboracionistas. Horas antes del plenario, el bloque amarillo reclamó modificar las pautas del régimen para obligar a las firmas inversoras a cumplir con un 20% de abastecimiento a través del sistema de Compre Argentino, aun en situaciones donde los insumos locales resulten hasta un 15% más costosos que la oferta internacional. Esta propuesta de protección a la industria nacional generó un inmediato rechazo en el oficialismo por considerarse contraria a la filosofía económica de la gestión gubernamental.

Aunque los legisladores de La Libertad Avanza ya habían cedido previamente al aceptar cambios al texto aprobado en la Cámara de Diputados —lo que de por sí implicaba el reenvío de la ley a la Cámara Baja—, las crecientes condiciones bloquearon la firma del dictamen. Ante las modificaciones requeridas, la jefatura del bloque libertario advirtió sobre la posibilidad de dar de baja el proyecto si persistían las trabas regulatorias, remarcando que las bancadas aliadas mantienen una postura mucho más rígida en el Senado que en Diputados.

La jornada legislativa también registró el freno del Régimen de Incentivo para Inversiones Relevantes (RIIR), impulsado por el radicalismo para atender inversiones de escala media. La falta de quórum promovida por inasistencias estratégicas obligó a pasar a un cuarto intermedio, postergando la discusión. De esta manera, las fricciones internas entre el partido de gobierno y sus aliados tradicionales vuelven a demorar el avance de la agenda parlamentaria, condicionando la aprobación de las normativas de promoción económica diseñadas por la Casa Rosada.