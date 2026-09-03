El antecedente de Chaco impulsa al Gobierno a acelerar la eliminación de las PASO

Chaco suspendió las PASO y generó un antecedente que fortalece la estrategia electoral del Gobierno nacional.

La Casa Rosada considera que la eliminación de las primarias es el punto más relevante dentro del proyecto de reforma política.

El oficialismo busca comenzar durante septiembre el tratamiento legislativo de una iniciativa que también incluye Ficha Limpia y cambios en el financiamiento partidario.

La falta de mayoría propia en el Senado obliga al Gobierno a negociar con gobernadores y bloques aliados para conseguir los votos necesarios.

Los acuerdos legislativos y las conversaciones electorales hacia 2027 avanzan en paralelo entre el oficialismo, el PRO, el radicalismo y sectores provinciales.

La eliminación de las PASO aparece como una herramienta estratégica para modificar el escenario político previo a las elecciones presidenciales de 2027.

La decisión de la Legislatura de Chaco de suspender las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) generó una señal de respaldo para el Gobierno nacional, que busca avanzar con una reforma política de alcance más amplio de cara a las elecciones presidenciales de 2027. La iniciativa promovida por el gobernador Leandro Zdero fue recibida con optimismo en la Casa Rosada, donde interpretan que el escenario provincial puede convertirse en un antecedente favorable para instalar nuevamente el debate sobre la eliminación de las primarias a nivel nacional.

La aprobación chaqueña se produjo en un momento en el que el oficialismo decidió acelerar los primeros pasos legislativos de su proyecto de reforma política. La mesa política del Gobierno habilitó el tratamiento en comisiones en el Senado, con la intención de comenzar a construir los acuerdos necesarios para llevar la iniciativa al recinto. El proyecto contempla distintos cambios, entre ellos modificaciones en el sistema de financiamiento de los partidos, la implementación de Ficha Limpia y una reforma del esquema electoral.

Sin embargo, dentro del oficialismo reconocen que el eje central de la propuesta pasa por la eliminación de las PASO. La posibilidad de suprimir las primarias es considerada una herramienta estratégica para modificar el escenario político que se encamina hacia 2027 y, particularmente, para impactar sobre la dinámica interna de los espacios opositores.

El antecedente de Chaco adquiere una relevancia adicional debido al vínculo político entre Zdero y el presidente Javier Milei. El gobernador chaqueño mantiene una relación cercana con el Poder Ejecutivo y es uno de los mandatarios provinciales con mayor sintonía con el oficialismo nacional. Esa cercanía también tiene una dimensión electoral, ya que La Libertad Avanza proyecta mantener una alianza con sectores locales de cara a los próximos comicios.

En ese contexto, la Casa Rosada pretende utilizar la experiencia chaqueña como argumento para demostrar que la eliminación o suspensión de las PASO puede avanzar en distintos niveles institucionales. No obstante, el Gobierno sabe que trasladar esa discusión al ámbito nacional implicará una negociación mucho más compleja.

El primer desafío estará en el Senado, donde el oficialismo no tiene por sí solo los votos necesarios para garantizar la aprobación de una reforma de estas características. Por esa razón, la convocatoria a las comisiones será apenas el comienzo de una etapa de conversaciones con gobernadores, bloques aliados y sectores de la oposición dialoguista.

La senadora Patricia Bullrich aparece entre quienes deberán encabezar parte de esa tarea parlamentaria. La intención es comenzar a discutir el proyecto durante septiembre y avanzar posteriormente hacia un escenario de definiciones. El objetivo oficial es que la eventual reforma quede sancionada antes de que comience formalmente el año electoral, aunque esa meta dependerá de la capacidad del Gobierno para construir una mayoría parlamentaria.

Los gobernadores tendrán un papel decisivo en ese proceso. Algunos sectores aliados reclaman señales concretas antes de comprometer su respaldo a una reforma que también puede modificar las reglas de competencia electoral en sus respectivas provincias. La discusión, por lo tanto, no quedará limitada a los aspectos técnicos del proyecto, sino que estará atravesada por negociaciones políticas y electorales.

En paralelo, dirigentes oficialistas y representantes del PRO, el radicalismo y los gobernadores del Norte Grande mantienen conversaciones en distintos niveles. El objetivo es avanzar simultáneamente en acuerdos legislativos y en entendimientos políticos que puedan proyectarse hacia 2027.

El Gobierno, por ahora, evita anticipar acuerdos electorales definitivos y sostiene que todavía es temprano para cerrar alianzas. Sin embargo, también reconoce que necesita construir apoyos para aprobar sus principales reformas. La discusión sobre las PASO se convierte así en uno de los primeros terrenos donde deberá demostrar su capacidad de negociación.

El antecedente chaqueño, aunque no garantiza una aprobación nacional, le permitió al oficialismo recuperar expectativas sobre una reforma que semanas atrás aparecía más difícil de concretar. La eliminación de las primarias puede modificar sustancialmente la organización de las candidaturas y las estrategias partidarias, pero para convertirse en ley requerirá atravesar un Congreso donde los números todavía están abiertos y los gobernadores buscarán hacer valer sus propias condiciones.