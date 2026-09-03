De Andreis descartó una candidatura de Macri y ratificó que el PRO busca acuerdos con Milei

Mauricio Macri no analiza, según De Andreis, regresar a la competencia presidencial en 2027.

El ex presidente está enfocado en conducir el PRO y renovar sus estructuras partidarias.

El PRO pretende mantener su identidad y fortalecer su presencia federal de cara a las próximas elecciones.

De Andreis defendió la continuidad de los acuerdos políticos y legislativos con La Libertad Avanza.

El partido comparte con el Gobierno aspectos centrales de su orientación económica e institucional, aunque mantiene diferencias.

El PRO deberá definir nuevos liderazgos para 2027 mientras Macri permanece al frente de la conducción partidaria.

La carrera política hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a ocupar un lugar cada vez más importante dentro de los principales espacios políticos. En ese escenario, el PRO empezó a delinear su estrategia y a definir cuál será el papel de Mauricio Macri, su principal referente, frente a la posibilidad de una nueva competencia electoral.

El diputado nacional Fernando de Andreis, uno de los dirigentes de mayor confianza del ex presidente, fue contundente al referirse a una eventual candidatura presidencial de Macri. Según explicó, no observa que el líder del PRO tenga intenciones de regresar a la disputa por la Casa Rosada y consideró que actualmente se encuentra concentrado en una tarea diferente.

“Hoy no lo veo”, sostuvo De Andreis al ser consultado sobre la posibilidad de que Macri vuelva a competir por la Presidencia. En la misma línea, aseguró que el ex mandatario se siente cómodo ejerciendo la conducción partidaria y que tomó una definición respecto de su futuro electoral.

La postura expresada por De Andreis busca ponerle un límite a las especulaciones que periódicamente aparecen alrededor de una eventual candidatura de Macri. El diputado fue todavía más directo al afirmar que el ex presidente “tomó la decisión de no ser”, en referencia a la posibilidad de volver a presentarse para ocupar el máximo cargo ejecutivo del país.

El foco de Macri estaría puesto, en cambio, en la reorganización del PRO. De Andreis destacó que el ex presidente mantiene un fuerte compromiso con el espacio y que participa activamente del proceso destinado a renovar estructuras, fortalecer la presencia territorial y preparar nuevos dirigentes de cara a los próximos desafíos electorales.

Esta definición adquiere relevancia porque el PRO atraviesa una etapa de redefinición política frente al crecimiento de La Libertad Avanza y la consolidación del liderazgo de Javier Milei. El partido fundado por Macri debe resolver cómo posicionarse ante un oficialismo con el que mantiene coincidencias programáticas, pero también diferencias políticas y metodológicas.

En ese sentido, De Andreis defendió la continuidad de las conversaciones con el Gobierno y planteó que existe margen para profundizar los acuerdos. Señaló que recibió el mandato de Macri y del partido para explorar todas las alternativas que permitan sostener el rumbo que consideran conveniente para el país.

El dirigente remarcó, al mismo tiempo, que cualquier entendimiento deberá contemplar la identidad propia del PRO. El espacio busca conservar su estructura federal, mantener una organización partidaria diferenciada y promover la aparición de nuevos referentes que puedan asumir responsabilidades electorales en 2027.

Entre las coincidencias con la administración de Milei, De Andreis mencionó el rumbo macroeconómico, la orientación internacional y la defensa de las libertades individuales. Para el dirigente, esos puntos constituyen una base suficiente para continuar buscando consensos tanto en el terreno político como en el legislativo.

Pero la relación no está exenta de diferencias. El diputado reconoció que existen fuertes desacuerdos con el Gobierno, particularmente en cuestiones vinculadas con las formas discursivas y con el enfoque que la administración nacional adopta frente a distintos aspectos de la gestión pública cotidiana.

A pesar de esas diferencias, la posición que plantea De Andreis apunta a evitar una ruptura y privilegiar los puntos de coincidencia. En paralelo, destacó el desempeño de funcionarios que tuvieron roles relevantes durante el gobierno de Macri y que actualmente integran la administración de Milei, entre ellos Patricia Bullrich y Luis Caputo.

Con Macri alejado de una eventual candidatura presidencial y concentrado en la conducción del PRO, el partido deberá avanzar en la construcción de una estrategia propia para 2027. El desafío será combinar la búsqueda de acuerdos con La Libertad Avanza con la necesidad de conservar una identidad política diferenciada y preparar una nueva generación de dirigentes.