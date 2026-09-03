Caputo endureció su mensaje a la industria y defendió un modelo enfocado en el consumidor

Caputo afirmó que el Gobierno debe priorizar los intereses de los 48 millones de argentinos por encima de sectores empresariales específicos.

El ministro cuestionó que los consumidores paguen precios elevados por productos protegidos con menor competencia.

El Gobierno profundizó su distancia con la UIA al no participar del acto por el Día de la Industria.

Caputo rechazó que el programa económico actual sea un modelo financiero y volvió a criticar las políticas anteriores.

El funcionario sostuvo que la competitividad debe construirse con menos impuestos, menos regulaciones y mejor infraestructura.

El Gobierno anunció que impulsará un proyecto para licitar 6.000 kilómetros de rutas con un régimen de exención impositiva para incentivar las inversiones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, profundizó las diferencias del Gobierno con sectores de la industria al sostener que su responsabilidad es priorizar el interés de los 48 millones de argentinos por encima de reclamos empresariales particulares. Sus declaraciones llegaron luego de las críticas formuladas por el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti, y marcaron un nuevo capítulo en la tensión entre la administración nacional y la principal entidad fabril del país.

Durante su participación en el encuentro Vientos de Cambio, realizado en el Hotel Sheraton de Retiro, Caputo defendió la orientación económica oficial y aseguró que toda transformación genera resistencias porque cada actor busca proteger sus propios intereses. Sin embargo, dejó en claro que, desde su función, las decisiones deben evaluarse por su impacto sobre el conjunto de la sociedad y no únicamente sobre determinados sectores productivos.

El ministro vinculó esa postura con el debate sobre los precios que pagan los consumidores argentinos y cuestionó que ciertos esquemas de protección terminen trasladando mayores costos a la población. Según planteó, no resulta razonable que los ciudadanos deban adquirir productos de menor calidad o con valores muy superiores a los que podrían existir en un escenario de mayor competencia.

En esa línea, insistió en que la política económica debe estar guiada por criterios de equidad y no por la preservación permanente de beneficios para actividades específicas. Para Caputo, sostener mecanismos que impliquen subsidios indirectos hacia algunos empresarios constituye una práctica que el Gobierno no está dispuesto a mantener como parte de su estrategia económica.

Las declaraciones adquirieron un significado adicional porque coincidieron con el Día de la Industria. A diferencia del año anterior, cuando funcionarios nacionales participaron de la celebración organizada por la UIA, esta vez ningún representante del Gobierno asistió al acto realizado en la planta del Laboratorio Elea, en Malvinas Argentinas. La ausencia fue interpretada como otro indicio del distanciamiento entre ambas partes.

Más allá de la respuesta a las críticas empresariales, Caputo aprovechó su exposición para cuestionar el esquema económico de administraciones anteriores. Sostuvo que, pese a los mecanismos de protección implementados durante años, la participación de la industria no logró fortalecerse y terminó perdiendo peso relativo durante la última década.

Desde esa perspectiva, rechazó además las acusaciones que califican al actual programa económico como un modelo financiero. Por el contrario, afirmó que ese rasgo caracterizó al esquema previo y sostuvo que la estrategia vigente busca construir condiciones más favorables para la producción a través de reformas estructurales antes que mediante intervenciones sobre el mercado cambiario.

El ministro también amplió el debate hacia el escenario internacional al advertir que Argentina debe prepararse para un contexto global donde el aislamiento dejará de ser una alternativa viable. En su visión, la competitividad futura dependerá de mejorar las condiciones internas antes que de recurrir exclusivamente a herramientas cambiarias.

Por eso insistió en que el desafío principal pasa por reducir la carga tributaria, simplificar regulaciones, disminuir el costo del financiamiento y avanzar con inversiones en infraestructura que permitan elevar la productividad de la economía.

Precisamente en ese punto realizó uno de los anuncios más relevantes de la jornada. Caputo anticipó que el Gobierno impulsará un esquema para licitar alrededor de 6.000 kilómetros de rutas nacionales bajo un régimen de incentivos fiscales destinado a acelerar las inversiones.

La iniciativa contempla el envío de un proyecto al Congreso con el objetivo de que esas obras queden exentas de impuestos nacionales, provinciales y municipales. Según explicó, la propuesta buscará generar condiciones más atractivas para el sector privado, abaratar los costos de ejecución y reducir los tiempos de desarrollo de los proyectos.

El plan aparece alineado con la estrategia oficial de reactivar la infraestructura como motor de crecimiento económico. La construcción ocupa un lugar relevante dentro de esa visión por su capacidad para movilizar empleo, impulsar actividades vinculadas y mejorar la competitividad del país.

El anuncio también se suma a otras medidas recientes destinadas a facilitar el financiamiento de empresas, entre ellas la flexibilización de créditos en dólares y mecanismos de apoyo al sistema bancario mediante recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, instrumentos con los que el Gobierno busca estimular la inversión privada como eje central de su política económica.