Quirno defendió la ofensiva por Malvinas y explicó el alcance de las nuevas medidas del Gobierno

El Gobierno articula un decreto reglamentario, un proyecto de ley y un DNU para reforzar su política sobre Malvinas.

Las nuevas medidas apuntan a empresas vinculadas con la explotación de recursos que Argentina considera ilegal.

El proyecto legislativo busca ampliar las restricciones existentes a otras actividades relacionadas con recursos naturales.

El DNU asigna fondos para comenzar la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia.

La Cancillería envió notas de disuasión a 29 países vinculados con empresas que prestan servicios a las operadoras cuestionadas.

Quirno pidió respaldo de la oposición y presentó la estrategia como una política de Estado en defensa de la soberanía argentina.

El canciller Pablo Quirno salió a precisar los alcances del paquete de medidas anunciado por el presidente Javier Milei para reforzar la posición argentina frente a la explotación de recursos naturales en las Islas Malvinas. La estrategia oficial combina instrumentos jurídicos, presupuestarios y diplomáticos y apunta, según explicó el funcionario, a generar consecuencias concretas para las empresas que participen de actividades que la Argentina considera ilegales en el territorio en disputa.

Quirno remarcó que el esquema no fue diseñado como una respuesta aislada, sino que constituye el resultado de más de seis meses de trabajo coordinado entre la Cancillería, el Ministerio de Defensa y el Ministerio de Economía. El objetivo, según planteó, es pasar de la tradicional reivindicación diplomática a una política que incorpore herramientas económicas y legales para proteger los recursos argentinos.

Uno de los instrumentos centrales es un decreto reglamentario dirigido inicialmente contra las empresas Navitas y Rockhopper, que ya fueron sancionadas por la Argentina, y contra aquellas compañías que les brinden asistencia. La normativa contempla un incremento de las penas y habilita el denominado juicio en ausencia, una herramienta que permitiría avanzar judicialmente contra responsables que no se presenten ante la Justicia argentina.

La medida también alcanza a empresas que colaboren con las operadoras desde el territorio continental. De acuerdo con la explicación del canciller, quienes participen de actividades consideradas ilegales podrían afrontar condenas y quedar impedidos de desarrollar actividades en la Argentina.

El segundo eje de la estrategia es legislativo. El Poder Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto para ampliar el alcance de la Ley 26.659, que actualmente establece restricciones vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las áreas correspondientes a la plataforma continental argentina. La intención oficial es extender esas limitaciones a otras modalidades de explotación de recursos naturales en las islas.

El tercer componente es un decreto de necesidad y urgencia mediante el cual se asignan recursos para comenzar la construcción de la Base Naval Integrada Ushuaia. Quirno buscó diferenciar el proyecto de una instalación exclusivamente militar y explicó que tendrá funciones navales, logísticas y de apoyo a las actividades científicas argentinas en la Antártida.

La obra forma parte de un proyecto que lleva varios años en planificación, pero la novedad consiste en la decisión de asignarle fondos concretos para iniciar su ejecución. El canciller aseguró que la reasignación presupuestaria no comprometerá el equilibrio fiscal y vinculó la iniciativa con la necesidad de fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

La estrategia oficial también incorpora un componente de presión sobre las compañías internacionales. El Gobierno considera que el crecimiento de activos estratégicos argentinos, especialmente Vaca Muerta y los minerales críticos, le permite contar con una posición negociadora más fuerte. Bajo esa perspectiva, las empresas deberán evaluar si mantienen operaciones en las islas bajo licencias que Argentina considera ilegales o si buscan desarrollar actividades dentro del territorio continental argentino.

En paralelo, la Cancillería informó que fueron enviadas notas de disuasión a 29 países donde tienen sede compañías que brindan servicios a las operadoras vinculadas con las actividades cuestionadas. El objetivo es advertir sobre las posibles consecuencias antes de avanzar con sanciones específicas.

El frente regional también forma parte de la estrategia. Durante su visita a Chile, Milei mantuvo un encuentro con el presidente José Antonio Kast, quien ratificó el respaldo de su país al reclamo argentino e incorporó al comunicado conjunto una posición contraria al apoyo político a la explotación de recursos en las islas.

Quirno también valoró las recientes expresiones de Donald Trump sobre Malvinas, aunque aclaró que la política argentina no depende de respaldos externos. Para el canciller, cualquier pronunciamiento internacional que coloque nuevamente la cuestión en el centro de la agenda contribuye a darle mayor visibilidad al reclamo.

Finalmente, el funcionario convocó a la oposición a acompañar las iniciativas y sostuvo que la defensa de la soberanía constituye un mandato constitucional que debería quedar por encima de las diferencias partidarias. Con los tres instrumentos anunciados, el Gobierno busca transformar esa reivindicación histórica en una política con consecuencias jurídicas, económicas y estratégicas concretas.