El Municipio intensifica los operativos de saneamiento urbano

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Subsecretaría de Servicios Públicos y Ambiente, lleva adelante nuevos operativos de limpieza y saneamiento urbano en diferentes sectores de la ciudad.

Las tareas se desarrollan en la colectora de la Ruta Nacional 34, avenida Ernesto Salva y zonas aledañas, además de las inmediaciones del Microestadio Multipropósito, Camino Público N.º 6 y el Paseo del Este.

Para realizar las intervenciones, el Municipio dispone de maquinaria, herramientas y personal municipal, junto con trabajadores de cooperativas que colaboran en las distintas acciones de saneamiento.

Limpieza y recuperación de espacios públicos

Los operativos tienen como objetivo atender situaciones provocadas por la acumulación y disposición incorrecta de residuos en espacios públicos. Ante cada punto detectado, los equipos municipales trabajan en el retiro de los materiales, la limpieza del lugar y la recuperación de las condiciones del sector.

Desde el Municipio señalaron que la generación de estos depósitos indebidos de residuos implica destinar nuevamente personal, maquinaria y recursos que podrían utilizarse en otras tareas planificadas para la ciudad.

Por este motivo, se solicita la colaboración de los vecinos para evitar arrojar residuos en calles, colectoras, caminos, terrenos baldíos y otros espacios que no se encuentran habilitados para ese fin.

Además, se recuerda la importancia de respetar los días, horarios y modalidades de los servicios de recolección, así como utilizar los sitios habilitados para disponer correctamente cada tipo de residuo.

El compromiso de toda la comunidad

El Municipio sostiene una presencia activa y permanente en distintos sectores de Rafaela para garantizar la limpieza y el mantenimiento de los espacios públicos.

Sin embargo, desde la administración local remarcan que mantener una ciudad limpia y ordenada requiere del compromiso de toda la comunidad. La correcta disposición de los residuos contribuye al cuidado de los espacios compartidos y permite optimizar los recursos destinados a las tareas de mantenimiento urbano.