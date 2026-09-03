La educación como prioridad: Avanza la construcción de 11 aulas en 9 escuelas de Rafaela

En el marco del programa "Mil Aulas" que lleva a cabo el Gobierno provincial, actualmente están en ejecución 11 aulas en 9 establecimientos educativos de Rafaela: Jardín de Infantes Nº 219 "Doctor Eduardo D?Agostino", la Escuela Primaria Nº 1361 "Ángela Peralta Pino", la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 615 "Luis Alberto Spinetta", la Escuela de Educación Técnica Profesional Nº 495 "Malvinas Argentinas", la Escuela Primaria Nº 1343 "Amancay", la Escuela Primaria Nº 1359 "Juan Bautista Languier", la Escuela 505 "Mahatma Gandhi" y el complejo educativo integrado por la Escuela Primaria Nº 1316 "Don Tomás" y la Escuela Secundaria Nº 613 "Alicia Cattáneo".



Esta política pública tiene como objetivo generar mejores espacios de aprendizaje para los estudiantes y se implementa en articulación con el Gobierno municipal.



Cabe destacar que el avance aproximado de los trabajos en las distintas escuelas es del 18%. Previamente, se desarrollaron tareas de preparación de terrenos, movimiento de suelo, limpieza de predios, replanteos y ejecución de fundaciones.



El proyecto representa una inversión superior a los 887 millones de pesos y busca dar respuesta al crecimiento de la matrícula, mejorando las condiciones de enseñanza y aprendizaje en las escuelas rafaelinas.



Oportunamente, el intendente Leonardo Viotti expresó que tanto para la provincia como el municipio, la educación es una prioridad y estas obras son una muestra concreta de lo que se logra cuando se trabaja de forma articulada y con un mismo objetivo.



"Cada aula que se construye significa más oportunidades para nuestros chicos, más espacio para enseñar y aprender, y mejores condiciones para toda la comunidad educativa", remarcó el mandatario local.