Nvidia se afianza como la número uno en Wall Street gracias a la alta demanda por inteligencia artificial

El valor de mercado del gigante de los semiconductores alcanzó una cifra histórica de 5,47 billones de dólares, consolidando a Nvidia como la empresa más valiosa del mundo. La compañía acumula una revalorización bursátil del 20% en lo que va del año, impulsada por un crecimiento del 10% registrado tras la presentación de su balance trimestral. Este comportamiento financiero reafirma que la inversión global en capacidad de procesamiento para inteligencia artificial mantiene una tendencia de aceleración constante.

El rendimiento de las acciones en la bolsa neoyorquina sumó un nuevo impulso luego de confirmarse que Nvidia invertirá 3.500 millones de dólares en la firma taiwanesa MediaTek. Esta alianza estratégica permitirá optimizar la producción de procesadores personalizados de IA para integrarlos de manera directa en la arquitectura general del fabricante estadounidense. Con este movimiento, la empresa dirigida por Jensen Huang procura mitigar los cuellos de botella en la oferta global de chips, un factor crítico dado que la cartera de pedidos continúa superando la capacidad operativa instalada del sector.

Los últimos informes financieros presentados por la compañía ratificaron la solidez de sus operaciones al registrar ingresos trimestrales por 96.200 millones de dólares y un beneficio por acción de 2,22 dólares, números que superaron las previsiones de los analistas. La estructura de negocios de la firma apoya su rentabilidad casi de manera exclusiva en el desarrollo de la unidad de centros de datos, que aportó el 92% de la facturación total. La infraestructura para servicios en la nube e inteligencia artificial generativa se ha transformado en el principal motor de ventas de la empresa, que proyecta ingresos por 108.000 millones para el siguiente ciclo.

A partir de estas cifras, el grupo proyecta un incremento en las ventas del 70% hacia el ejercicio fiscal 2028, una cifra que excede los pronósticos iniciales del mercado y que supondría ingresos extraordinarios por más de 100.000 millones de dólares. Ante el crecimiento del negocio y la capacidad de la empresa para preservar sus márgenes operativos, las principales entidades bancarias de Wall Street —como Citi, JPMorgan y UBS— optaron por ratificar la recomendación de compra de sus títulos, elevando sus precios objetivo para el próximo período.