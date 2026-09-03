El Gobierno prepara cambios para ampliar la importación de autos híbridos y eléctricos sin arancel

El Gobierno prepara una nueva licitación para importar vehículos híbridos y eléctricos sin el arancel extrazona del 35%.

La demanda triplicó el cupo disponible en la última convocatoria y generó nuevos reclamos de fabricantes e importadores.

Se analiza incorporar un segundo límite de valor FOB de entre 25.000 y 30.000 dólares.

El cupo anual de 50.000 unidades podría mantenerse, aunque con una redistribución entre híbridos y eléctricos.

Las modificaciones permitirían ampliar la cantidad de modelos que pueden ingresar al país con condiciones arancelarias preferenciales.

Tesla evalúa avanzar con su llegada comercial a Argentina y sigue de cerca los cambios que prepara el Gobierno.

El Gobierno nacional avanza en la preparación de una nueva licitación destinada a facilitar el ingreso al país de vehículos híbridos y eléctricos sin el arancel extrazona del 35%. El mecanismo, implementado hace dos años, se convirtió en una herramienta relevante para ampliar la oferta de vehículos electrificados y generar condiciones que permitan contener los precios en un mercado que depende en buena medida de las unidades importadas.

De cara a la próxima convocatoria, la Secretaría de Comercio comenzó a consultar a las empresas automotrices e importadoras para conocer cuáles son sus necesidades y cuántos vehículos pretenden solicitar para 2027. La licitación formal podría realizarse entre agosto y septiembre, mientras el Gobierno termina de definir las condiciones que regirán el nuevo esquema.

Actualmente, el programa contempla un cupo de 50.000 unidades anuales, distribuido en partes iguales entre las terminales agrupadas en ADEFA y los importadores de CIDOA. El beneficio alcanza a vehículos cuyo valor FOB no supere los 16.000 dólares. Las unidades que quedan por encima de ese límite deben afrontar el arancel extrazona del 35%, una diferencia que puede modificar sustancialmente el precio final de los modelos.

La fuerte demanda registrada en la última convocatoria puso en evidencia las limitaciones del sistema. Las solicitudes alcanzaron aproximadamente 150.000 vehículos, tres veces el cupo disponible. El desbalance entre la cantidad de empresas interesadas y las unidades habilitadas volvió a impulsar los pedidos del sector para modificar las condiciones del programa.

Uno de los principales reclamos está relacionado con el valor FOB máximo. Las compañías consideran que el límite de 16.000 dólares restringe el acceso de numerosos modelos y genera una ventaja competitiva para fabricantes que cuentan con vehículos de menor costo, especialmente varias marcas de origen chino que poseen una oferta amplia de híbridos y eléctricos dentro de ese rango.

Frente a esta situación, el Gobierno analiza introducir modificaciones antes de la nueva licitación. Una de las alternativas que tomó fuerza consiste en establecer dos niveles de valor FOB. Se mantendría el límite actual de 16.000 dólares, aunque podría ser actualizado, y se incorporaría un segundo escalón que se ubicaría aproximadamente entre los 25.000 y 30.000 dólares.

La eventual ampliación permitiría que una mayor cantidad de modelos accediera al beneficio arancelario. La medida es seguida con atención tanto por importadores como por terminales radicadas en el país que necesitan complementar su oferta con vehículos producidos en el exterior.

Otro de los cambios que se encuentran bajo análisis es la distribución del cupo según el tipo de tecnología. En lugar de que híbridos y eléctricos compitan por las mismas 50.000 unidades, se evalúa reservar una parte específica para los modelos completamente eléctricos y destinar el mayor porcentaje a los híbridos.

Por ahora, la posibilidad de aumentar el cupo total no aparece como la opción principal. La intención sería redistribuir las unidades existentes y modificar los límites de acceso mediante los nuevos escalones de valor FOB. Las definiciones podrían conocerse en los próximos días, una vez que el Ministerio de Economía termine de evaluar las distintas alternativas.

En paralelo, el mercado argentino sigue con atención el posible desembarco comercial de Tesla. La compañía de Elon Musk ya anunció un acuerdo con YPF para avanzar en la instalación de cargadores rápidos y analiza las condiciones necesarias para ofrecer sus vehículos en el país.

La llegada de Tesla podría quedar directamente vinculada a los cambios que se introduzcan en el régimen de importación. Modelos como el Model 3 y el Model Y se encuentran por encima del actual límite de 16.000 dólares, por lo que una ampliación del valor FOB permitiría mejorar sustancialmente sus condiciones de ingreso.

Así, la próxima licitación no solo definirá qué cantidad de vehículos electrificados podrán ingresar sin el arancel del 35%, sino que también podría marcar una nueva etapa para la oferta de automóviles eléctricos e híbridos en Argentina. El Gobierno deberá resolver si mantiene el esquema vigente o avanza con una apertura mayor para ampliar la competencia y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al mercado automotor.