La recaudación tributaria alcanzó $20,5 billones en agosto y se mantuvo estable en términos reales

La recaudación tributaria de agosto alcanzó $20,5 billones, con un crecimiento nominal interanual del 33,5%.

En términos reales, los ingresos fiscales se mantuvieron estables respecto de agosto de 2025.

Los Derechos de Exportación fueron el tributo de mayor crecimiento real, con una suba interanual estimada del 91,1%.

El IVA habría caído 6,1% en términos reales, mientras que los aportes de la Seguridad Social retrocedieron 1,2%.

Ganancias creció 8,8% real, impulsado principalmente por el comportamiento de los anticipos y el calendario de vencimientos.

La recaudación acumula dos meses consecutivos sin registrar una caída real, aunque persisten señales de debilidad en impuestos vinculados con el consumo, las importaciones y el empleo.

La recaudación tributaria nacional alcanzó en agosto los $20,5 billones y registró una variación nominal interanual del 33,5%, aunque el resultado prácticamente no mostró cambios en términos reales frente al mismo mes del año pasado. El dato marca el segundo mes consecutivo en el que los ingresos fiscales logran evitar una caída real, en un contexto en el que el nivel de actividad económica continúa condicionando la evolución de los principales impuestos.

Según informó la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), uno de los principales factores que explicó el comportamiento de los recursos durante agosto fue el fuerte incremento de los Derechos de Exportación. El organismo señaló que la comparación interanual estuvo influida por una baja base registrada en 2025, cuando distintas liquidaciones fueron adelantadas debido a una reducción transitoria de las alícuotas de retenciones.

El efecto de esa comparación se reflejó especialmente en los ingresos provenientes del comercio exterior. Los Derechos de Exportación alcanzaron aproximadamente $1 billón y mostraron un incremento nominal del 155,1%. En términos reales, la mejora habría sido del 91,1%, convirtiéndose en el tributo con mayor crecimiento durante el mes.

La evolución fue diferente en los Derechos de Importación. De acuerdo con las estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, este componente habría registrado una disminución real interanual del 19,3%. La baja está vinculada con el comportamiento de las importaciones, que todavía reflejan la debilidad de determinados sectores de la economía.

El IVA, principal fuente de ingresos tributarios, recaudó $6,67 billones durante agosto, con una mejora nominal del 23,5%. Sin embargo, al descontar el efecto de la inflación, el resultado habría implicado una contracción real del 6,1%. Dentro de ese total, el IVA Impositivo aumentó nominalmente 29,6%, mientras que el IVA Aduanero avanzó 15,4%.

El segundo componente de mayor peso fue la Seguridad Social, con ingresos por $4,8 billones y un crecimiento nominal del 31,9%. Pese a esa suba, el resultado real fue negativo, debido principalmente al comportamiento de los salarios y del empleo registrado. La evolución de ambos factores continúa siendo determinante para los recursos vinculados con los aportes y contribuciones laborales.

En el caso del Impuesto a las Ganancias, ARCA informó ingresos por $4,63 billones, equivalentes a un crecimiento nominal del 45,2%. El resultado estuvo impulsado por una mayor liquidación de anticipos correspondientes a sociedades y por un menor uso de saldos a favor. También incidió la modificación del calendario de vencimientos para las personas, cuyo primer anticipo será abonado en septiembre, mientras que durante 2025 había ingresado en agosto.

Otro de los tributos que mostró una evolución positiva fue el Impuesto a los Créditos y Débitos, que aportó $1,5 billones, con un incremento nominal del 21,5%. En tanto, el Impuesto a los Combustibles generó $724.899 millones, un 50,4% más que un año atrás. En este último caso, la suba estuvo relacionada principalmente con las actualizaciones aplicadas sobre el tributo.

Los impuestos internos, en cambio, se ubicaron entre los componentes con peor desempeño. La estimación para agosto indica una caída real del 18,7%, mientras que Bienes Personales aportó $137.797 millones, con una variación nominal interanual del 24,8%. En este último caso, incidió el vencimiento del primer anticipo correspondiente al período fiscal 2026.

El resultado general muestra así un escenario heterogéneo. Mientras algunos tributos ligados al comercio exterior y a determinadas obligaciones empresariales exhibieron fuertes incrementos, los impuestos asociados al consumo, el empleo y la actividad interna mostraron retrocesos reales. La estabilidad de la recaudación en términos reales durante agosto permitió al Gobierno sostener los recursos fiscales, aunque la composición del resultado refleja todavía diferencias importantes entre los distintos sectores de la economía.