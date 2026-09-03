Monzó cuestionó el liderazgo de Milei y aseguró que Karina concentra la conducción del Gobierno

Emilio Monzó cuestionó duramente el desempeño presidencial de Javier Milei y afirmó que el mandatario no gobierna ni gestiona directamente.

El ex diputado sostuvo que Karina Milei concentra buena parte de las decisiones y de la conducción efectiva del Poder Ejecutivo.

Monzó describió a Milei como una figura alejada de la gestión cotidiana y con una estructura de poder altamente centralizada.

El ex legislador criticó la retórica confrontativa del Presidente y sus descalificaciones hacia quienes disienten con el Gobierno.

Según Monzó, Milei tiene capacidad para destruir estructuras políticas, pero dificultades para construir acuerdos y consensos.

El dirigente cuestionó que el Presidente no asuma plenamente las responsabilidades institucionales asociadas a su cargo.

El ex diputado nacional Emilio Monzó lanzó duras críticas contra el funcionamiento del Gobierno de Javier Milei y puso el foco en la forma en que se distribuyen las decisiones dentro del Poder Ejecutivo. Según su análisis, el Presidente no estaría ejerciendo de manera directa las principales funciones de conducción del Estado y buena parte del poder político habría quedado concentrado en su hermana, Karina Milei.

Monzó sostuvo que Milei “no preside, no gestiona, no gobierna” y planteó que la administración nacional funciona bajo una estructura fuertemente centralizada, en la que las decisiones quedan en manos de un círculo reducido. En ese esquema, ubicó a la secretaria general de la Presidencia como la principal responsable de la conducción efectiva del Ejecutivo.

El ex presidente de la Cámara de Diputados describió al mandatario como una figura cada vez más alejada de las tareas cotidianas de la gestión pública. Según su interpretación, Milei permanece “recluido” y delega responsabilidades políticas fundamentales, una dinámica que, a su entender, modifica el funcionamiento tradicional de la autoridad presidencial.

La figura de Karina Milei ocupó un lugar central en el análisis. Monzó afirmó que “gobierna la hermana” y consideró que esa situación representa un problema institucional. Sus cuestionamientos hacia la funcionaria no son nuevos y forman parte de una mirada crítica que el ex legislador mantiene sobre la organización interna del Gobierno.

Para Monzó, la concentración de poder en el entorno más cercano al Presidente se produce al mismo tiempo que Milei mantiene un estilo de conducción caracterizado por una fuerte exposición personal y una comunicación confrontativa. En su interpretación, esa combinación genera un esquema en el que el mandatario tiene una presencia pública constante, pero una participación limitada en las decisiones concretas de la administración.

El ex diputado también realizó una evaluación sobre la personalidad política de Milei y cuestionó particularmente su forma de relacionarse con quienes mantienen posiciones diferentes. Consideró que el Presidente tiene una fuerte capacidad para destruir estructuras políticas existentes, pero dificultades para construir acuerdos y generar consensos.

“Construir es con el otro”, señaló Monzó, al remarcar que gobernar implica necesariamente establecer vínculos con otros actores políticos, institucionales y sociales. Desde su perspectiva, el problema del oficialismo radica en una concepción del poder que tiende a considerar el desacuerdo como una confrontación antes que como una instancia necesaria dentro de una democracia.

En esa línea, cuestionó el uso frecuente de expresiones agresivas y descalificadoras por parte del Presidente para referirse a sus adversarios y críticos. Monzó vinculó esa modalidad discursiva con una dificultad más profunda para asumir plenamente las responsabilidades que implica ocupar la Presidencia de la Nación.

Una de sus frases más contundentes apuntó precisamente a esa cuestión. Según Monzó, Milei “cree que es un tuitero con custodia” y no termina de comprender que ocupa una posición institucional que requiere otro tipo de comportamiento.

La crítica apunta así no solamente al estilo personal del Presidente, sino también a las consecuencias que ese estilo puede tener sobre el funcionamiento de las instituciones. Para el ex legislador, la investidura presidencial exige asumir un rol de conducción que incluye administrar, negociar, construir acuerdos y representar al conjunto de la sociedad, incluso a quienes no respaldan al Gobierno.

El planteo de Monzó se inscribe en una discusión más amplia sobre la dinámica interna del Ejecutivo y el papel que desempeñan los integrantes del círculo más cercano a Milei. Su diagnóstico sostiene que la centralización de las decisiones, la delegación de funciones y la confrontación permanente forman parte de un mismo esquema de poder.

Mientras el Gobierno continúa defendiendo su modelo de gestión y su estilo político, las críticas de Monzó ponen el acento en la relación entre liderazgo presidencial, funcionamiento institucional y capacidad de construir consensos. Su análisis plantea, en definitiva, un interrogante sobre quién ejerce efectivamente la conducción política del Estado y sobre cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de la administración nacional.