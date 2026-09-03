Malvinas: Ricardo Alfonsín cuestionó a Milei y Trump y puso en duda su compromiso con la soberanía

Malvinas volvió al centro de la agenda política argentina tras la confirmación de una cadena nacional de Javier Milei.

Ricardo Alfonsín cuestionó el compromiso de Milei y Donald Trump con la soberanía argentina sobre las islas.

El ex diputado sostuvo que las declaraciones de ambos mandatarios podrían responder a objetivos políticos diferentes de la cuestión territorial.

Milei explicará en cadena nacional la estrategia diplomática que pretende desarrollar frente al reclamo argentino.

Las declaraciones de Trump generaron nuevas dudas sobre la posición de Estados Unidos respecto de Malvinas.

El debate también reavivó las críticas de Alfonsín a la relación entre Argentina, Estados Unidos y las políticas del Gobierno nacional.

La cuestión Malvinas volvió a ocupar un lugar central en la agenda política argentina luego de la confirmación de una cadena nacional que el presidente Javier Milei realizará para explicar la posición del Gobierno frente al reclamo de soberanía sobre las islas. En ese contexto, el ex diputado nacional Ricardo Alfonsín cuestionó la estrategia oficial y comparó la postura del mandatario argentino con la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Alfonsín sostuvo que tanto Milei como Trump utilizan sus declaraciones sobre Malvinas con objetivos políticos propios y puso en duda que la soberanía constituya una prioridad para ambos dirigentes. A través de un mensaje publicado en redes sociales, el ex embajador argentino en España consideró que las manifestaciones de los dos mandatarios tendrían un carácter instrumental y estarían subordinadas a otros intereses.

El dirigente radical planteó que el respaldo estadounidense a la posición argentina sobre Malvinas debe ser analizado con cautela. Según su interpretación, Trump podría utilizar su postura para impulsar un aumento del presupuesto militar británico, mientras que Milei podría aprovechar la cuestión para fortalecer sus perspectivas políticas de cara a las elecciones de 2027.

La controversia adquirió mayor relevancia después de las recientes declaraciones del presidente estadounidense sobre la cuestión Malvinas. Sus expresiones generaron interrogantes acerca de la posición que podría adoptar Washington frente al histórico reclamo argentino y obligaron al Gobierno nacional a profundizar sus explicaciones sobre la estrategia diplomática.

En ese escenario, Milei realizará una cadena nacional este jueves para exponer ante la sociedad la posición oficial y los próximos pasos que pretende impulsar la Cancillería. La decisión fue analizada durante una reunión de Gabinete y apunta a explicar cómo continuará el reclamo argentino y cuáles serán las acciones diplomáticas destinadas a avanzar en la disputa de soberanía con el Reino Unido.

La intervención presidencial tendrá además el objetivo de ordenar el discurso oficial frente a un tema que históricamente genera amplio consenso en la Argentina. La cuestión Malvinas constituye una política de Estado sostenida por sucesivos gobiernos y tiene como eje la reivindicación de la soberanía argentina sobre los territorios ocupados por el Reino Unido.

El propio Milei reconoció que las declaraciones de Trump sobre las islas fueron particularmente contundentes. Sus dichos contribuyeron a instalar nuevamente el tema en el centro del debate público y generaron expectativas respecto de la explicación que brindará el Gobierno sobre el vínculo con Estados Unidos y la estrategia frente al Reino Unido.

Alfonsín, mientras tanto, viene desarrollando una serie de cuestionamientos a la política exterior y económica de la administración libertaria. Sus críticas no se limitaron a Malvinas, sino que también alcanzaron el vínculo bilateral entre Argentina y Estados Unidos y determinadas posiciones adoptadas por sectores de la oposición.

En uno de sus planteos recientes, el ex diputado consideró positivo que la oposición reclame medidas para proteger a la economía argentina frente a la competencia china, pero cuestionó que esos mismos sectores no se pronuncien sobre los acuerdos comerciales y de inversiones alcanzados entre Milei y Trump.

De esta manera, el debate por Malvinas vuelve a quedar atravesado por las discusiones sobre la política exterior argentina, la relación estratégica con Estados Unidos y las prioridades del Gobierno nacional. La cadena nacional del Presidente buscará establecer con mayor claridad cuál es la estrategia oficial frente al reclamo de soberanía y cómo pretende avanzar en el plano diplomático.

Mientras tanto, las críticas de Alfonsín introducen una mirada diferente sobre el supuesto respaldo estadounidense y advierten sobre la posibilidad de que las declaraciones de Milei y Trump respondan a intereses políticos propios. El mensaje presidencial será, en ese marco, una oportunidad para que el Gobierno precise el alcance de su política sobre Malvinas y despeje las dudas que surgieron en los últimos días.