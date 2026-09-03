Capitanich propuso ampliar el peronismo hacia la izquierda para competir contra Milei en 2027

Jorge Capitanich propuso construir una oposición amplia que incluya al peronismo y sectores de la izquierda.

El senador planteó generar una identidad opositora común antes de avanzar en la definición de candidaturas.

La soberanía energética, alimentaria y tecnológica aparece entre los ejes que podrían facilitar acuerdos.

Capitanich también señaló el endeudamiento de los hogares como una problemática capaz de reunir a distintos sectores.

Su propuesta establece definir primero la representación legislativa y el programa de gobierno antes de elegir al candidato presidencial.

El dirigente destacó tanto la posible participación electoral de Axel Kicillof como la vigencia del liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner.

La carrera hacia las elecciones presidenciales de 2027 comenzó a instalar nuevas discusiones dentro de la oposición y, en particular, en el peronismo. En ese marco, el senador nacional Jorge Capitanich planteó una estrategia que podría abrir un debate interno: construir un espacio opositor amplio que incluya no solamente a las distintas vertientes del justicialismo, sino también a sectores de la izquierda.

La propuesta apunta a conformar una alternativa electoral con suficiente volumen político para enfrentar al Gobierno de Javier Milei. Consultado sobre la posibilidad de establecer canales de diálogo con dirigentes como Myriam Bregman, Capitanich se mostró favorable a ampliar la convocatoria y sostuvo que deberían incorporarse todos aquellos sectores que puedan contribuir a una construcción común.

Para el senador, el desafío inicial no pasa directamente por definir una candidatura presidencial, sino por generar una identidad opositora capaz de reunir a fuerzas que actualmente se encuentran dispersas. En su visión, la construcción de una alternativa para 2027 requiere alcanzar una “masa crítica” que permita transformar las coincidencias en una propuesta política con posibilidades reales de disputar el poder.

La estrategia también busca evitar que una eventual alianza quede limitada a una oposición basada exclusivamente en el rechazo a Milei. Capitanich consideró que la unidad debería apoyarse en una serie de objetivos concretos que permitan establecer un programa común entre dirigentes y partidos con diferencias ideológicas importantes.

Entre los temas que podrían funcionar como puntos de encuentro mencionó la soberanía energética, alimentaria y tecnológica, además de la defensa de la identidad nacional y la soberanía territorial. Se trata de ejes que, según su planteo, pueden servir para establecer acuerdos entre sectores del peronismo, movimientos progresistas y expresiones de izquierda.

El senador también incorporó a esa agenda una problemática económica que atraviesa a amplios sectores de la sociedad: el endeudamiento de los hogares. Según sostuvo, alrededor de 20 millones de argentinos enfrentan dificultades relacionadas con sus deudas, una situación que podría convertirse en otro punto de coincidencia para fuerzas políticas que busquen construir una alternativa al oficialismo.

La propuesta de Capitanich no se limita, sin embargo, a ampliar el espacio opositor. El dirigente también planteó un mecanismo diferente para ordenar la discusión interna del peronismo y definir las candidaturas para 2027.

Su idea consiste en establecer una secuencia de prioridades antes de resolver quién será el candidato presidencial. Primero debería acordarse la representación legislativa y el armado político del espacio; luego tendría que elaborarse un programa de gobierno y, recién en una tercera instancia, avanzar en la selección de la fórmula presidencial.

El esquema busca evitar que la discusión por los nombres se transforme en el eje central de la construcción opositora. Para Capitanich, definir primero las candidaturas podría profundizar las diferencias existentes y dificultar un acuerdo más amplio. Por eso propone priorizar la organización política y los contenidos programáticos antes de resolver quién encabezará la boleta presidencial.

Dentro de ese escenario, el senador también hizo referencia al gobernador bonaerense Axel Kicillof, a quien atribuyó voluntad de participar en el proceso electoral. Su figura aparece como uno de los dirigentes con posibilidades de ocupar un lugar central en la discusión futura del peronismo.

Al mismo tiempo, Capitanich destacó el peso político de Cristina Fernández de Kirchner y su liderazgo dentro del espacio. La combinación entre nuevos liderazgos, referentes con experiencia y una convocatoria más amplia forma parte de la estrategia que el senador imagina para enfrentar al oficialismo.

La propuesta abre así una discusión de fondo sobre el futuro de la oposición. La posibilidad de incorporar a sectores de izquierda obligaría al peronismo a negociar límites, prioridades y programas, mientras que la definición de candidaturas quedaría postergada hasta después de alcanzar acuerdos políticos y programáticos.

Con 2027 todavía por delante, el planteo de Capitanich instala una alternativa basada en ampliar el universo opositor, construir coincidencias concretas y dejar para una etapa posterior la definición del candidato presidencial.