Urtubey llamó a “entrar en modo resistencia” y reclamó reconstruir al peronismo

Urtubey llamó a la sociedad a asumir un papel activo en la defensa de los derechos y cuestionó el rumbo del Gobierno nacional.

El ex gobernador de Salta volvió a diferenciarse de Milei y defendió una concepción del Estado basada en la solidaridad y la justicia social.

El dirigente consideró que el principal desafío político es reconstruir la representación a partir de la participación ciudadana.

Urtubey propuso que el peronismo se consolide como una tercera vía y reconstruya sus liderazgos desde la sociedad.

El dirigente cuestionó la fragmentación del peronismo y sostuvo que la fuerza perdió capacidad para ofrecer un proyecto integral.

Su propuesta prioriza la construcción de un proyecto nacional y el diálogo antes que la definición de candidaturas.

Juan Manuel Urtubey volvió a marcar distancia con el rumbo del Gobierno de Javier Milei y planteó la necesidad de reconstruir una alternativa política que, según su mirada, vuelva a poner en el centro la representación social, los derechos y la construcción de un proyecto nacional. El ex gobernador de Salta sostuvo que la sociedad debe asumir un papel activo frente a las transformaciones impulsadas por la administración nacional.

“Entrar en modo resistencia” fue la expresión utilizada por Urtubey para describir el escenario que atraviesa el país. El dirigente consideró que la defensa de los derechos no puede quedar exclusivamente en manos de las estructuras políticas tradicionales y advirtió que confiar únicamente en ellas puede profundizar el deterioro de la representación.

En ese sentido, sostuvo que el desafío principal pasa por reconstruir los vínculos entre la política y la sociedad. Para Urtubey, la participación ciudadana debe ocupar un lugar central en ese proceso, especialmente frente a las decisiones que afectan las condiciones de vida de trabajadores, comerciantes, profesionales y empresarios.

Su planteo también incluyó una fuerte diferenciación ideológica respecto de Milei. Urtubey cuestionó la concepción de un Estado reducido a su mínima expresión y rechazó la idea de que la solidaridad y la justicia social constituyan obstáculos para el desarrollo. Frente a esa perspectiva, defendió una visión de país basada en la presencia estatal y en la construcción de respuestas colectivas.

El dirigente también cuestionó la lógica individualista que, según su interpretación, atraviesa parte del discurso oficial. Consideró que una sociedad no puede avanzar bajo la premisa de que cada persona debe resolver por sí misma sus problemas, particularmente en un contexto en el que distintas actividades productivas enfrentan dificultades y se pierden fuentes de trabajo.

La crítica de Urtubey no se limitó al Gobierno nacional. También apuntó hacia la situación interna del peronismo, al que describió como una fuerza fragmentada y con dificultades para ofrecer una propuesta que vuelva a conectar con las demandas de la sociedad.

En ese marco, insistió con su idea de que el peronismo debe convertirse en una “tercera vía” frente a las principales alternativas que hoy dominan la escena política. Para alcanzar ese objetivo, consideró imprescindible reconstruir liderazgos y candidaturas mediante una participación ciudadana más amplia.

El ex gobernador salteño rechazó que ese proceso pueda resolverse mediante acuerdos entre dirigentes o negociaciones internas. A su entender, la política tradicional perdió capacidad para ordenar el escenario y, por esa razón, cualquier reconstrucción debería comenzar desde abajo, incorporando las demandas de la sociedad.

Urtubey reconoció además que el peronismo atraviesa una etapa de atomización. Según su diagnóstico, la multiplicación de sectores y discursos terminó alejando a la fuerza de una visión integral del país. La consecuencia, afirmó, fue que la sociedad dejó de encontrar allí una referencia política capaz de representar sus expectativas.

Por eso, ubicó la discusión sobre las candidaturas en un segundo plano. Antes de definir nombres, consideró necesario construir un programa común y recuperar una identidad política que pueda traducirse en un proyecto nacional. En su visión, el peronismo no puede limitarse a disputar espacios de poder si antes no logra definir qué país pretende construir.

En paralelo, Urtubey evaluó que Milei enfrenta dificultades para alcanzar una eventual reelección y sostuvo que observa “bajas probabilidades” para ese objetivo. Sin embargo, evitó plantear su alternativa exclusivamente desde la confrontación y remarcó la importancia del diálogo.

Su propuesta combina, de este modo, una defensa firme de sus convicciones con la búsqueda de consensos. Para el dirigente, la construcción de una alternativa política requiere recuperar la representación desde la sociedad, fortalecer la participación ciudadana y establecer un rumbo colectivo.

La discusión que propone Urtubey trasciende así una eventual candidatura. Su planteo apunta a redefinir el papel del peronismo frente al nuevo escenario político y a recuperar una idea de proyecto nacional que, según considera, hoy está ausente tanto en la política argentina como dentro de su propio espacio.