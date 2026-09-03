Malvinas: Milei endureció la posición argentina y anunció medidas para defender la soberanía

Resumen

El presidente Javier Milei habló por cadena nacional con eje exclusivo en la causa Malvinas.

Ratificó que las islas son argentinas "por historia y por derecho" y llamó a toda la dirigencia a respaldar el reclamo soberano.

Anunció un decreto para agilizar las sanciones contra empresas que participen en la explotación ilegal de recursos naturales en la zona.

También confirmó la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego para fortalecer la presencia argentina en el Atlántico Sur.

El mandatario advirtió sobre el avance del proyecto petrolero Sea Lion , impulsado por compañías británicas e israelíes.

Sostuvo que la defensa de Malvinas trasciende las diferencias políticas y constituye una política de Estado.

El presidente Javier Milei eligió la cadena nacional para enviar un mensaje de fuerte contenido político y estratégico sobre la cuestión Malvinas, en un contexto internacional que considera favorable para el reclamo argentino y frente al avance de proyectos de explotación petrolera en aguas circundantes al archipiélago.

Durante su discurso, el mandatario fue categórico al reafirmar la posición histórica de la Argentina.

"Las Malvinas son argentinas, por historia y por derecho", sostuvo al inicio de su mensaje, recordando que la Constitución Nacional establece que la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía constituye un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino.

Milei explicó que el principal motivo de la cadena nacional fue advertir sobre la inminente puesta en marcha del proyecto petrolero Sea Lion, una iniciativa offshore que considera una amenaza para los intereses estratégicos del país.

Según expresó, permitir el avance de esas explotaciones implicaría consolidar la presencia británica sobre recursos naturales que la Argentina considera propios. Por ese motivo anunció que el Gobierno utilizará todas las herramientas diplomáticas, económicas, judiciales y legales disponibles para desalentar la participación de empresas en esos emprendimientos.

Entre las principales decisiones comunicadas figura la firma de un decreto destinado a acelerar la aplicación de sanciones previstas por la Ley 26.659 contra las compañías que desarrollen actividades de exploración o explotación hidrocarburífera sin autorización argentina en la zona de Malvinas.

El Presidente también anunció la construcción de una Base Naval Integrada en Tierra del Fuego, iniciativa que, según explicó, permitirá reforzar la presencia argentina en el Atlántico Sur, ampliar la capacidad logística y consolidar la proyección geopolítica del país sobre una región que calificó como estratégica para las próximas décadas.

En otro tramo del mensaje, Milei sostuvo que el escenario internacional presenta oportunidades inéditas para la Argentina. En ese sentido, destacó las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien manifestó que Estados Unidos analiza revisar su histórica posición respecto del conflicto de soberanía, una posibilidad que el Gobierno argentino considera un dato de enorme relevancia diplomática.

Finalmente, el jefe de Estado convocó a toda la dirigencia política, económica y social a dejar de lado las diferencias partidarias y respaldar una posición común en defensa de la soberanía nacional.

"Hay causas que están por encima de cualquier diferencia política y Malvinas es una de ellas", afirmó, al tiempo que insistió en que el reclamo argentino debe sostenerse con firmeza frente a los desafíos que presenta el nuevo escenario geopolítico.