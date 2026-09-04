Loly Antoniale rompió el silencio y reveló cómo es su vida en EEUU

A más de una década de la escandalosa separación entre Mariana “Loly” Antoniale y Jorge Rial, Moria Casán recordó una conversación que mantuvo con la modelo y reveló qué le habría dicho sobre su relación con el periodista antes de abandonar la Argentina.

Durante su programa La Mañana con Moria (eltrece), Moria recordó un encuentro casual con Loly Antoniale en un aeropuerto, en un momento en el que la pareja atravesaba una fuerte crisis.

Según relató la conductora, la modelo le habría contado que Rial estaba interfiriendo en sus proyectos y posibilidades laborales. “Ella dijo que él le cortó todos los caminos. A mí me lo dijo en un aeropuerto, me dijo: ‘Me tengo que ir porque me corta todo y no puedo más’”, recordó Moria.

Qué dijo Loly Antoniale sobre su vida actual

A partir de esa revelación, el periodista Nicolás Peralta decidió contactarse con Antoniale para saber cómo se encuentra actualmente, varios años después de haber dejado el país y radicarse en el exterior.

La modelo respondió con un mensaje en el que expresó su tranquilidad y aseguró estar enfocada en disfrutar de su presente.

“Estoy muy bien, agradecida, valorando, disfrutando y protegiendo la vida”, fue el mensaje que leyó Peralta al aire de Sálvese quien pueda (América).

Finalmente, Loly cerró su mensaje con una frase vinculada a su espiritualidad: “Y la paz que Dios me brinda”.

La decisión de Loly Antoniale de alejarse de Argentina

La salida de Antoniale de la Argentina ocurrió luego de su mediática relación con Jorge Rial y de una separación que generó gran repercusión en el mundo del espectáculo.

Con el paso de los años, la modelo se mantuvo alejada de la exposición pública y eligió instalarse en el exterior. Ahora, sus declaraciones y el recuerdo de Moria Casán volvieron a poner el foco en aquella etapa de su vida.