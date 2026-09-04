Malvinas: amplio respaldo a la soberanía, pero fuertes cruces políticos por el anuncio de Milei

Las Malvinas volvieron a ocupar el centro de la agenda política nacional tras el discurso de Javier Milei.

El Gobierno anunció proyectos para reforzar la soberanía, construir una base naval en Tierra del Fuego y endurecer sanciones.

El PRO y sectores aliados respaldaron el llamado presidencial a construir una posición común.

Desde el radicalismo destacaron que la cuestión Malvinas debe constituir una política de Estado.

El peronismo valoró el giro hacia una postura más firme, pero cuestionó antecedentes y cambios en la estrategia oficial.

El Congreso será ahora el escenario donde se discutirá el alcance concreto de las medidas anunciadas.

El discurso de Javier Milei por la cuestión Malvinas generó una rápida reacción entre los distintos sectores políticos, con un punto de coincidencia generalizado en torno a la defensa de la soberanía argentina sobre las islas, aunque acompañado por fuertes diferencias sobre la estrategia adoptada por el Gobierno y la continuidad de las políticas implementadas en los últimos años.

Durante una cadena nacional de aproximadamente 15 minutos, el Presidente ratificó que “las Malvinas son argentinas por historia y por derecho” y anunció que enviará al Congreso un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar la posición argentina. Entre las medidas anticipadas se encuentra la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y un endurecimiento de las sanciones contra empresas extranjeras vinculadas con actividades económicas en las islas y su entorno.

Milei sostuvo que la defensa de la soberanía no puede limitarse al reclamo diplomático y planteó la necesidad de utilizar herramientas económicas, judiciales y legales. En ese marco, reclamó una mayor coordinación entre los organismos estatales y una legislación que permita sostener una política de Estado que trascienda las distintas administraciones.

Las primeras respuestas surgieron desde el oficialismo y los espacios aliados. La diputada Gisela Scaglia, titular del bloque Provincias Unidas, destacó el carácter integrador del mensaje presidencial y consideró que la cuestión Malvinas debe continuar siendo una causa compartida por toda la sociedad. Su posición combinó el respaldo al anuncio con un llamado a mantener el camino diplomático.

Desde el oficialismo, Daniel Scioli calificó de “brillante” la intervención presidencial y vinculó la defensa de la soberanía con el objetivo de construir una Argentina con mayor peso internacional. Patricia Bullrich, por su parte, presentó los anuncios como un cambio sustancial respecto de etapas anteriores y remarcó las medidas contra empresas que operan en las islas, el fortalecimiento estratégico de Tierra del Fuego y el incremento de recursos destinados a esa política.

La senadora también destacó el supuesto cambio de posición de Estados Unidos respecto de la cuestión Malvinas, al considerar que existiría una mayor disposición a escuchar el reclamo argentino. En la misma línea, Luis Petri respaldó el mensaje presidencial y vinculó la recuperación de las islas con el fortalecimiento económico y político del país.

Desde el PRO, Cristian Ritondo adoptó una postura de respaldo institucional, aunque dejó planteada la necesidad de conocer en detalle los proyectos que serán enviados al Congreso. El jefe del bloque opositor sostuvo que Malvinas debe encontrar unidos a los argentinos y anticipó disposición para debatir las iniciativas.

El radicalismo también marcó una posición favorable, aunque con énfasis en la construcción de una política de Estado. Maximiliano Abad remarcó que la Cuestión Malvinas no pertenece a un gobierno ni a un partido, sino que constituye una causa permanente del Estado argentino. A la vez, defendió la aplicación de sanciones frente a la explotación unilateral de recursos y reclamó una participación responsable del Congreso.

El peronismo, en cambio, recibió el discurso con una combinación de reconocimiento y críticas. Santiago Cafiero consideró que Milei retomó una línea diplomática que, según su interpretación, había sido desarrollada por gobiernos peronistas hasta 2023. Además, cuestionó que algunas de las medidas anunciadas fueran presentadas como novedades cuando, según sostuvo, ya existían herramientas legales similares.

Agustín Rossi mantuvo una postura parecida. Consideró positivo que el Presidente se acerque a una política histórica de defensa de la soberanía, pero cuestionó los cambios registrados en la política exterior y reclamó mayor coherencia. También recordó antecedentes vinculados con la construcción de la base naval y las posiciones adoptadas por la actual administración respecto de la participación estadounidense.

Así, el discurso presidencial consiguió un respaldo transversal en su principio fundamental: la reivindicación argentina sobre Malvinas. Sin embargo, las diferencias reaparecieron al momento de evaluar los instrumentos, los antecedentes y la coherencia de la estrategia oficial. El debate ahora se trasladará al Congreso, donde el Gobierno deberá transformar los anuncios en proyectos concretos y buscar acuerdos para convertirlos en una política con respaldo institucional amplio.