Pullaro reclamó una mirada específica sobre la industria del Interior y destacó el potencial exportador de Santa Fe

Pullaro valoró la estabilización macroeconómica del Gobierno, pero reclamó una política más específica para las industrias del Interior.

El gobernador señaló a los sectores textil y del calzado como actividades que necesitan medidas diferenciadas para evitar cierres.

La industria santafesina mostró un comportamiento heterogéneo, con mejores resultados en ramas vinculadas al agro y las exportaciones.

La provincia utilizó créditos subsidiados y beneficios impositivos para sostener la actividad y el empleo durante la transición económica.

Santa Fe busca ampliar su participación en Vaca Muerta y aprovechar nuevas oportunidades vinculadas con la minería y el litio.

Pullaro sostuvo que las divisas generadas por las exportaciones deben transformarse en infraestructura para impulsar el desarrollo productivo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, valoró los avances del Gobierno nacional en materia de estabilización macroeconómica, pero cuestionó la falta de políticas diferenciadas para atender las dificultades que atraviesan distintos sectores productivos del Interior. Durante una exposición en Rosario, sostuvo que la recuperación de algunas actividades no alcanza para reflejar la realidad de todas las economías regionales y reclamó una estrategia más precisa para evitar el cierre de empresas y preservar el empleo industrial.

Pullaro reconoció que la administración de Javier Milei consiguió ordenar variables centrales de la economía. Sin embargo, advirtió que ese proceso tuvo efectos negativos sobre sectores que no lograron incorporarse a los nuevos motores de crecimiento. Entre los ejemplos mencionó particularmente a las industrias textil y del calzado, para las cuales consideró necesario haber aplicado modificaciones específicas en materia impositiva.

El gobernador planteó que el desafío consiste en acompañar la estabilización con una mirada que contemple las características de cada actividad. A su entender, no todos los sectores pueden responder de la misma manera frente a un cambio abrupto de las condiciones económicas, por lo que algunas ramas industriales requieren herramientas específicas para atravesar la transición.

La situación de la industria santafesina refleja parte de esas dificultades. La producción manufacturera provincial registró una caída interanual durante junio de 2026 y acumuló una contracción durante el primer semestre. Cerca del 40% de las ramas relevadas permanecieron en terreno negativo, aunque el comportamiento fue heterogéneo.

Las actividades vinculadas con el complejo agroexportador mostraron una evolución más favorable. La molienda de oleaginosas, los productos lácteos y la molienda de cereales aportaron dinamismo, mientras que la fabricación de maquinaria agropecuaria tuvo una incidencia negativa significativa.

Pullaro destacó que el impacto de la crisis fue relativamente menor en Santa Fe y atribuyó parte de ese desempeño a una combinación de factores. Entre ellos ubicó la fortaleza del sector agropecuario, las características diversificadas de la estructura productiva y el papel de la inversión pública como mecanismo para sostener la actividad y el empleo.

La provincia también implementó medidas de asistencia financiera para empresas. Según el gobernador, se otorgaron $230.000 millones en líneas de crédito subsidiadas y se aplicó una reducción del 30% en Ingresos Brutos sobre la factura energética. Estas herramientas buscaron aliviar los costos que enfrentan las compañías en un contexto de transformación del esquema económico.

Otro de los ejes señalados por Pullaro fue la recuperación de Rosario en materia de seguridad. El gobernador vinculó la reducción de los niveles de delito con una mejora en las condiciones para atraer inversiones. En ese sentido, sostuvo que la violencia asociada al narcotráfico había constituido durante años un obstáculo para el desarrollo económico de la ciudad.

La estrategia provincial también apunta a aprovechar nuevas oportunidades vinculadas con la energía y la minería. Santa Fe avanzó en acuerdos con Neuquén para que empresas de la provincia puedan participar en la cadena de proveedores de Vaca Muerta. Actualmente, unas 350 compañías santafesinas trabajan en actividades relacionadas con el desarrollo hidrocarburífero.

El perfil exportador constituye otro de los pilares de la estrategia. Santa Fe concentra una parte significativa de las exportaciones de la industria láctea y aporta una proporción importante de las ventas externas argentinas. A su vez, el puerto de Rosario comenzó a ganar protagonismo en el movimiento de minerales, incluido el litio.

Pullaro planteó como objetivo incrementar el volumen de litio que sale por esa vía y avanzar en un esquema de exportación mediante contenedores. Según su proyección, una expansión de esa actividad podría multiplicar el impacto sobre el empleo y generar nuevas oportunidades logísticas e industriales.

Para el mandatario santafesino, el desafío no consiste únicamente en incrementar las exportaciones, sino en transformar las divisas generadas en infraestructura y desarrollo productivo. En ese punto, sostuvo que los recursos provenientes de sectores exportadores deben contribuir a financiar obras que permitan ampliar la capacidad económica del país.

La posición de Pullaro combina respaldo al orden macroeconómico nacional con un reclamo por políticas productivas más focalizadas. Su planteo apunta a que la estabilización no sea considerada un objetivo suficiente y que el crecimiento posterior pueda alcanzar también a las industrias y economías regionales que todavía enfrentan dificultades para adaptarse al nuevo escenario.