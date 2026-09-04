Finalizó una nueva instancia de formación para los equipos de Jardines Municipales

La Municipalidad de Rafaela, a través de la Secretaría de Educación y Cultura, informa que finalizó la capacitación destinada al personal docente y directivo de los Jardines Maternales Municipales, una propuesta de formación orientada a fortalecer las herramientas de acompañamiento del desarrollo integral de las infancias desde una perspectiva psicomotriz y corporal.



El primer encuentro se llevó a cabo el pasado 11 de junio y la propuesta continuó con nuevas jornadas de capacitación el 27 de julio y el 29 de agosto. A lo largo de la formación se abordaron temas vinculados al desarrollo psicomotor en la primera infancia, la observación psicomotriz en el jardín, el rol docente y el acompañamiento cotidiano, el juego, el cuerpo y los vínculos, los signos de alarma y la detección temprana, la construcción de ambientes que favorezcan la autonomía y la exploración, el trabajo con las familias y diversas experiencias corporales vivenciales.



La propuesta, con una perspectiva psicomotriz y corporal aplicada al ámbito educativo, se desarrolló bajo la modalidad de taller teórico-vivencial y tuvo como objetivo brindar herramientas prácticas y conceptuales que permitan enriquecer la mirada docente y favorecer el desarrollo integral de las niñeces.



De este modo, el equipo de los Jardines Municipales continúa avanzando, como cada año, en su formación y en la incorporación de herramientas que permitan fortalecer sus prácticas educativas.



La capacitación estuvo a cargo de la Lic. Nazarena Rodríguez, licenciada en Psicomotricidad, con especialización en clínica de la primera infancia, estimulación temprana e inclusión escolar.