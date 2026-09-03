Mariano Navone dio el golpe en el US Open: eliminó a Berrettini y enfrentará a Etcheverry

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Luego del histórico batacazo ante Novak Djokovic, Mariano Navone consiguió otra gran victoria en el US Open. El argentino derrotó al italiano Matteo Berrettini, ex número 6 del mundo, por 3-6, 6-3, 6-4 y 7-6 (4) y avanzó a la tercera ronda del último Grand Slam de la temporada.

El partido, disputado en la cancha 12, comenzó cuesta arriba para el tenista de 9 de Julio. Berrettini se quedó con el primer set, pero Navone reaccionó a tiempo, dio vuelta el desarrollo y terminó imponiéndose en cuatro parciales para continuar con su gran recorrido en Nueva York.

La victoria tiene un condimento especial para la delegación argentina: en la próxima ronda habrá duelo entre compatriotas, ya que Navone se enfrentará a Tomás Etcheverry.

Navone vuelve a meterse entre los mejores del US Open

Esta es la segunda vez que Mariano Navone alcanza la tercera ronda de un torneo de Grand Slam. El argentino ya había conseguido esa instancia este año en Roland Garros y ahora repitió la actuación en el US Open.

Además, el enfrentamiento ante Etcheverry marcará un nuevo cruce entre tenistas argentinos en un Grand Slam. El último antecedente entre ambos se remonta al Challenger de Montevideo 2022.

Por su parte, Etcheverry, actualmente ubicado en el puesto 32 del ranking ATP y 27° preclasificado, llega a esta instancia después de vencer al británico Jacob Fearnley por 6-3, 6-3, 3-6 y 6-3.

El duelo entre Navone y Etcheverry tendrá además un premio extra: uno de los dos argentinos estará en los octavos de final del US Open, asegurando la presencia de un representante nacional en la segunda semana del torneo.

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