Por primera vez, hay más mujeres que hombres entre los 10 tenistas mejor pagados

El tenis atraviesa un cambio histórico en materia económica. Por primera vez, hay más mujeres que hombres entre los diez tenistas mejor pagados del mundo, un selecto grupo que acumuló ingresos por 333 millones de dólares durante los últimos 12 meses.

El fenómeno se explica, en parte, por el impacto comercial de figuras como Serena Williams, y también refleja el crecimiento económico que atraviesa el deporte. La cifra representa un 17% más que los 285 millones de dólares registrados el año anterior.

El listado también evidencia el peso cada vez mayor de las marcas, los contratos publicitarios y la imagen de las principales figuras femeninas, que lograron acercarse e incluso superar los ingresos de algunos de los máximos referentes masculinos.

Sinner y Alcaraz lideran el ranking

El italiano Jannik Sinner, actual número uno del ranking ATP, encabeza la lista general con ingresos estimados en 58 millones de dólares. Sus resultados deportivos se complementan con acuerdos comerciales con importantes marcas internacionales, entre ellas Gucci y Lavazza.

En segundo lugar aparece el español Carlos Alcaraz, con 53,7 millones de dólares, impulsados en buena medida por su fuerte presencia comercial.

Pero la gran sorpresa del podio es Serena Williams, quien alcanzó los 40,1 millones de dólares y se ubicó en el tercer lugar.

Serena Williams, una figura que trasciende el tenis

A sus 44 años y después de un extenso período alejada de la competencia regular, Serena Williams volvió a las canchas esta temporada. Su regreso no solo puso nuevamente el foco sobre una de las grandes leyendas del tenis, sino que también confirmó su enorme vigencia comercial.

La estadounidense obtuvo apenas 131.932 dólares en premios deportivos, por lo que la mayor parte de sus ingresos proviene de contratos de patrocinio y de sus diferentes actividades empresariales.

Con una extensa relación comercial con Nike y participaciones en distintos proyectos de inversión, Williams construyó una marca personal que excede ampliamente los límites del deporte.

Las mujeres que integran el Top 10

La presencia de Serena Williams elevó el piso necesario para ingresar al ranking hasta los 17,4 millones de dólares, más de tres millones por encima de la cifra del año anterior.

En total, seis mujeres forman parte del Top 10.

4. Aryna Sabalenka — 36,1 millones de dólares

La bielorrusa de 28 años atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Además de competir por los primeros puestos del ranking WTA, fortaleció considerablemente su perfil comercial y sumó nuevos acuerdos con marcas internacionales.

De sus ingresos totales, unos 23 millones de dólares corresponden a actividades fuera de las canchas.

5. Coco Gauff — 35,5 millones de dólares

Con apenas 22 años, la estadounidense continúa siendo una de las figuras más populares del circuito. Su fuerte presencia publicitaria le permitió generar alrededor de 28 millones de dólares fuera de las pistas, mientras que otros 7,5 millones corresponden a premios deportivos.

7. Qinwen Zheng — 22,6 millones de dólares

La china de 23 años, campeona olímpica en París 2024, mantiene un enorme peso comercial en su país. Una lesión de codo afectó parte de su temporada, pero no redujo su atractivo para las grandes marcas.

La mayor parte de sus ingresos, unos 22 millones de dólares, proviene de acuerdos comerciales.

8. Iga Swiatek — 20,5 millones de dólares

La polaca de 25 años, ganadora de seis títulos de Grand Slam, también forma parte del grupo de las diez tenistas con mayores ingresos. Sus contratos con marcas internacionales representan aproximadamente 15 millones de dólares, mientras que otros 5,5 millones corresponden a sus ganancias deportivas.

10. Elena Rybakina — 17,4 millones de dólares

La tenista nacida en Rusia y representante de Kazajistán completa el Top 10. Sus resultados deportivos le permitieron obtener alrededor de 11,4 millones de dólares en premios, a los que sumó otros 6 millones provenientes de patrocinios.

Los hombres que completan el ranking

Además de Sinner y Alcaraz, otros dos hombres aparecen entre los diez tenistas mejor pagados.

Jannik Sinner ocupa el primer puesto con 58 millones de dólares, mientras que Carlos Alcaraz es segundo con 53,7 millones. Más atrás aparecen Novak Djokovic, sexto con 30,2 millones, y Alexander Zverev, noveno con 18,7 millones.

¿Puede una mujer convertirse en la tenista mejor pagada?

El crecimiento de los ingresos de las principales figuras del tenis femenino abre un interrogante: ¿podrá una mujer alcanzar el primer puesto absoluto entre los tenistas mejor pagados?

La diferencia económica histórica no estuvo únicamente relacionada con los premios de los grandes torneos. En los Grand Slam, los premios para hombres y mujeres son iguales, mientras que una parte importante de la brecha se explica por los contratos de patrocinio y el valor comercial de cada deportista.

En ese aspecto, figuras como Gauff, Sabalenka, Swiatek y Zheng están demostrando que el tenis femenino tiene un enorme potencial comercial.

A esto se suma el proceso de igualdad progresiva en los premios de los torneos, que apunta a reducir las diferencias entre los circuitos.

El caso de Serena Williams es el mejor ejemplo de cómo una deportista puede construir una marca que trascienda la competencia. Su vigencia comercial, incluso después de haber reducido su actividad profesional, demuestra que el valor de una estrella del tenis puede mantenerse durante décadas.

Si esta tendencia continúa, el dominio femenino en las listas de ingresos podría dejar de ser una excepción y convertirse en una característica cada vez más habitual del tenis mundial.