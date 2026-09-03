En medio del conflicto con Tini, revelaron los gastos que habría realizado Alejandro Stoessel

En medio de la fuerte exposición mediática de la interna familiar, trascendieron detalles sobre los gastos y movimientos financieros vinculados a la familia Stoessel. Entre ellos, se mencionó la obtención y posterior pago de un préstamo solicitado por Alejandro Stoessel a través de una billetera virtual.

Uno de los datos que más llamó la atención fue la compra de cuatro luces para una pileta por $1.049.000, destinadas a una propiedad ubicada en Pinamar.

A ese gasto se sumó la adquisición de una grifería Gold para lavatorio, cuyo valor habría sido de $993.945. Según contó Pepe Ochoa en LAM (América), el producto estaba destinado a la casa de San Isidro donde vive el productor y el cambio habría respondido a una cuestión estética, ya que no le gustaba el color de la grifería anterior.

Los otros gastos que trascendieron

Durante el repaso de los movimientos, también se mencionó la compra de un tensiómetro para el padre de Tini, en un contexto familiar particularmente complejo.

En el programa conducido por Ángel de Brito, además, se habló de los gastos realizados por Mariana Muzlera, mamá de Tini. Según se informó al aire, habría sido quien destinó una mayor cantidad de dinero durante el último tiempo, aunque no se precisó una cifra exacta.

La interna familiar de los Stoessel

La difusión de estos movimientos económicos se produjo en medio del conflicto familiar y de las diferencias que existirían en torno al reparto de bienes y cuestiones patrimoniales.

De acuerdo con lo que trascendió públicamente, la situación generó un fuerte distanciamiento entre los integrantes de la familia, que actualmente mantendrían comunicación únicamente a través de sus representantes legales.

Los datos sobre los gastos fueron difundidos en televisión y forman parte de las versiones que circulan en torno a la disputa. Por el momento, no se conoció públicamente una explicación detallada de Alejandro Stoessel sobre cada uno de estos movimientos.