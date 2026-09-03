El oficialismo acelera el debate sobre discapacidad y morosidad para desactivar una ofensiva opositora

La Libertad Avanza abrió el tratamiento de los proyectos sobre morosidad y discapacidad para recuperar la iniciativa frente a la oposición.

El oficialismo fijó reuniones durante septiembre y se comprometió a buscar dictámenes antes de fin de mes.

La oposición pretendía utilizar una sesión especial para obligar a las comisiones a debatir la prórroga de la Emergencia en Discapacidad.

El Gobierno trabaja en una nueva propuesta sobre discapacidad que reemplazaría la emergencia actualmente vigente.

La Justicia consideró cumplida la aplicación de la ley tras evaluar las actualizaciones de aranceles implementadas por el Estado.

El debate enfrentará las demandas de los prestadores y las familias con la decisión oficial de preservar el equilibrio fiscal.

La Libertad Avanza decidió avanzar en la Cámara de Diputados con el tratamiento de los proyectos vinculados con la morosidad y la prórroga de la Emergencia en Discapacidad, en un movimiento destinado a recuperar la iniciativa parlamentaria y evitar que la oposición imponga su propia agenda en el recinto. El oficialismo anunció un cronograma de trabajo para ambas cuestiones y se comprometió a avanzar con dictámenes antes de que termine septiembre.

La estrategia libertaria apunta directamente a la sesión especial que la oposición había impulsado para la próxima semana. Ese encuentro tenía como objetivo emplazar a las comisiones correspondientes para obligarlas a tratar los proyectos. Sin embargo, al establecer fechas concretas para discutir las iniciativas, el oficialismo considera que pierde sentido el mecanismo parlamentario promovido por los bloques opositores.

El cambio de estrategia se produjo después de que quedara demostrado en el recinto que la oposición contaba con los votos suficientes para avanzar con el emplazamiento. Ante ese escenario, La Libertad Avanza optó por abrir el debate y fijar un calendario que le permita mantener el control sobre el proceso legislativo.

En la Comisión de Discapacidad, su presidente, Gerardo Huesen, confirmó que el miércoles 16 de septiembre se realizará una nueva reunión informativa con la participación de invitados propuestos por los distintos bloques. Una semana después, el miércoles 23, comenzaría formalmente el debate entre los diputados, con la posibilidad de avanzar hacia un dictamen.

El oficialismo también anticipó que buscará simplificar el tratamiento de los expedientes para elaborar un texto que pueda llegar al recinto. La intención es evitar que la oposición conserve el protagonismo y, al mismo tiempo, establecer condiciones para que cualquier modificación legislativa sea compatible con el programa económico del Gobierno.

En ese sentido, los diputados libertarios remarcaron que no acompañarán iniciativas que, a su criterio, puedan afectar el equilibrio fiscal o alterar contratos entre particulares. La postura refleja una de las principales restricciones que el oficialismo pretende imponer al debate, especialmente en un tema que involucra mayores recursos para las prestaciones destinadas a personas con discapacidad.

Paralelamente, La Libertad Avanza comenzó a trabajar en una propuesta propia para reemplazar la Emergencia en Discapacidad que la oposición pretende extender durante un año. Según anticiparon desde el oficialismo, la iniciativa contaría con respaldo de la Casa Rosada y sería establecida mediante una ley, aunque todavía no fueron difundidos sus principales contenidos.

La normativa cuya prórroga reclaman los bloques opositores contempla distintas medidas destinadas a fortalecer la protección social. Entre ellas figura una pensión no contributiva equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio, compatible con determinados niveles de ingresos laborales. También establece mecanismos para regularizar deudas de prestadores de servicios, además de un esquema de actualización de los aranceles de las prestaciones.

Este último punto representa uno de los principales reclamos de las familias y de las instituciones del sector, debido al impacto que tuvo el retraso de los aranceles sobre servicios como transporte, escuelas especiales, centros de día y hogares.

El Gobierno, en tanto, encontró respaldo judicial para su argumento de que la normativa ya comenzó a implementarse. Una resolución de la Cámara Federal de San Martín consideró cumplida la sentencia que ordenaba aplicar la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad, al valorar las actualizaciones de aranceles dispuestas durante los últimos meses.

El tribunal tomó en cuenta los incrementos aplicados entre fines de 2025 y marzo de 2026, aunque el fallo no determinó que todas las cuestiones económicas vinculadas con la emergencia estuvieran resueltas. Persisten reclamos relacionados con períodos anteriores y con la suficiencia de las actualizaciones.

El debate parlamentario, por lo tanto, tendrá dos dimensiones. Mientras la oposición buscará garantizar la continuidad de las medidas de emergencia, el oficialismo intentará presentar una alternativa propia y evitar que la discusión derive en un impacto fiscal que considere incompatible con su programa económico. La disputa por la iniciativa legislativa será ahora uno de los principales capítulos de la agenda de Diputados.