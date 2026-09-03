El Gobierno intimó a ATE a garantizar el 75% del servicio durante el paro en los aeropuertos

El Gobierno intimó a ATE a garantizar el 75% de los servicios durante el paro en los aeropuertos.

La medida de fuerza afectará a trabajadores de la ANAC en más de 27 terminales del país.

El Ejecutivo fundamentó la intimación en la legislación que regula los servicios esenciales.

ATE denunció incumplimientos paritarios, deterioro salarial y falta de financiamiento operativo.

El sindicato advirtió sobre problemas presupuestarios vinculados a las obras en el aeropuerto de Ezeiza.

El conflicto podría extenderse si no se abre una negociación entre el Gobierno y el gremio.

El Gobierno nacional intimó a la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) a garantizar una prestación mínima del 75% de los servicios durante el paro de 48 horas convocado para este jueves y viernes en los aeropuertos de todo el país. La medida de fuerza involucra a trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y podría generar demoras y cancelaciones en más de 27 terminales aéreas.

La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social notificó al sindicato sobre la obligación de mantener el nivel mínimo de funcionamiento previsto para los servicios considerados esenciales. La navegación aérea está comprendida dentro de esa categoría, por lo que el Ejecutivo sostuvo que deben preservarse las prestaciones indispensables para garantizar la conectividad y la seguridad operacional.

La intimación se apoya en distintas normas vigentes, entre ellas la Ley 27.161, la Ley 25.877 y la Ley de Modernización Laboral 27.802, que establece que, cuando un conflicto afecta un servicio esencial, la cobertura no puede ser inferior al 75% de la prestación habitual.

El paro fue convocado por ATE bajo la modalidad de una Jornada Nacional de Lucha y se desarrollará durante el jueves 3 y el viernes 4 de septiembre. En el caso de los trabajadores de la ANAC, las acciones incluirán paros, movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias cada día: entre las 9 y las 12 y entre las 18 y las 21.

Durante esos períodos solo estarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, los traslados de órganos y las operaciones oficiales, mientras que el resto de la actividad aérea podría verse afectada según el alcance de las medidas en cada aeropuerto.

Entre las terminales alcanzadas figuran el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, además de otros aeropuertos distribuidos en distintas provincias, lo que amplía el impacto potencial sobre el sistema aerocomercial nacional.

Desde el sindicato responsabilizaron al Gobierno por la escalada del conflicto. El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, sostuvo que la organización comunicó la medida con suficiente anticipación para permitir una instancia de negociación y afirmó que, si se producen demoras o cancelaciones, no será consecuencia de una falta de previsión por parte de los trabajadores.

El dirigente también denunció un deterioro de las condiciones laborales dentro del organismo y aseguró que los salarios del sector perdieron capacidad adquisitiva mientras aumentan las responsabilidades que deben afrontar quienes trabajan en la aviación civil.

Según Aguiar, el conflicto tiene su origen en el incumplimiento de acuerdos paritarios desde comienzos de año y en la reducción del financiamiento destinado a las áreas operativas y de fiscalización de los aeropuertos. Además, advirtió que, si no se abre una negociación efectiva, la confrontación podría profundizarse en las próximas semanas.

ATE enmarca el reclamo dentro de una situación más amplia que afecta a la Administración Pública Nacional. El gremio sostiene que los trabajadores estatales acumulan una pérdida del poder adquisitivo superior al 40% desde el inicio de la actual gestión, mientras que los empleados de la ANAC consideran que su situación resulta especialmente delicada debido al carácter estratégico de las tareas que desempeñan.

Otro de los puntos de conflicto se concentra en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La organización sindical manifestó preocupación por el avance del proyecto de refacción y ampliación de la terminal sin una actualización de las partidas presupuestarias destinadas al área correspondiente.

Para el sindicato, esa situación podría afectar tanto las condiciones de trabajo del personal como los estándares de seguridad necesarios para el funcionamiento de la principal terminal aérea del país.

Antes del inicio del paro, ATE formalizó tres reclamos concretos: el pago de los aumentos correspondientes a conceptos extra paritarios ya acordados, la apertura de la paritaria sectorial y la asignación de recursos para fortalecer las tareas operativas del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y de fiscalización aeroportuaria.

Mientras el Gobierno busca asegurar el funcionamiento del sistema aéreo mediante la exigencia del cumplimiento de los servicios mínimos, el conflicto permanece abierto y podría extenderse si no se produce una instancia de diálogo entre las partes.