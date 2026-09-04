De Loredo rechazó una oferta de Milei y ratificó su apuesta por Córdoba en 2027

Rodrigo de Loredo confirmó que rechazó una propuesta de La Libertad Avanza para renovar durante cuatro años su banca en Diputados.

El dirigente radical decidió regresar a la actividad privada y mantener su autonomía política de cara a 2027.

De Loredo ratificó su intención de competir por la gobernación de Córdoba y promover una alianza opositora al peronismo provincial.

El dirigente busca reunir al radicalismo, al Frente Cívico de Luis Juez y a La Libertad Avanza en un mismo espacio electoral.

La relación entre el Gobierno nacional y la administración de Martín Llaryora aparece como uno de los principales obstáculos para unificar a la oposición cordobesa.

El rechazo a la oferta oficialista refuerza la estrategia de De Loredo de priorizar una construcción política propia con vistas a las elecciones provinciales de 2027.

Rodrigo de Loredo reveló que rechazó un ofrecimiento formal de La Libertad Avanza para integrar sus listas y renovar su banca en la Cámara de Diputados. El dirigente radical decidió no continuar otros cuatro años en el Congreso y regresar a la actividad privada, mientras mantiene su objetivo de competir por la gobernación de Córdoba en 2027.

La definición expone, al mismo tiempo, los contactos que existen entre el oficialismo nacional y distintos sectores de la Unión Cívica Radical, en un escenario en el que las alianzas políticas comienzan a redefinirse de cara a las próximas elecciones. De Loredo optó por conservar su autonomía y concentrar su estrategia en la disputa provincial.

El dirigente explicó que la propuesta de La Libertad Avanza contemplaba una renovación de su mandato por cuatro años. Sin embargo, luego de analizarla, comunicó los motivos por los cuales decidió no aceptarla y volvió a desarrollar su actividad profesional fuera de la estructura de cargos públicos.

Desde esa posición, De Loredo aseguró que continúa involucrado en las discusiones vinculadas con el futuro de Córdoba. Su regreso al ámbito privado no implica, según su planteo, un alejamiento de la política, sino una etapa diferente desde la cual pretende avanzar en la construcción de una alternativa para la provincia.

El principal objetivo que plantea es reunir a las distintas fuerzas no peronistas para enfrentar al oficialismo provincial en 2027. En ese armado ubica a sectores del radicalismo, al Frente Cívico que conduce Luis Juez y a La Libertad Avanza como actores con capacidad para conformar una coalición competitiva.

La estrategia parte de un diagnóstico crítico sobre la administración provincial. De Loredo considera que el peronismo cordobés acumula un desgaste luego de casi tres décadas al frente del gobierno y cuestiona particularmente el crecimiento de la estructura estatal y el nivel de presión tributaria que, a su entender, diferencia a Córdoba de otras provincias.

La posibilidad de articular una alianza opositora, sin embargo, enfrenta dificultades. El dirigente radical marcó diferencias con La Libertad Avanza a partir de la relación que mantiene el Gobierno nacional con la administración de Martín Llaryora.

Según De Loredo, existen canales abiertos de diálogo político y financiero entre ambas administraciones que dificultan la construcción de un frente opositor provincial unificado. Entre los elementos que menciona aparecen las autorizaciones de endeudamiento y determinados mecanismos de asistencia que el Gobierno nacional mantiene con Córdoba.

Esa situación introduce una contradicción en el escenario electoral. Mientras dirigentes opositores buscan coordinar esfuerzos para disputar el poder provincial, el oficialismo nacional conserva vínculos institucionales con la gestión de Llaryora, lo que puede generar prioridades diferentes a las de quienes pretenden construir una alternativa electoral contra el peronismo cordobés.

La decisión de De Loredo de rechazar la propuesta para continuar en Diputados también debe leerse dentro de esa estrategia. En lugar de garantizar su continuidad en el Congreso bajo una estructura vinculada con el oficialismo nacional, el radical eligió mantener margen de maniobra para desarrollar su proyecto provincial.

Su postura deja abierta la posibilidad de nuevos acuerdos, aunque bajo condiciones diferentes. El dirigente sostiene que la prioridad es alcanzar una convergencia de las fuerzas opositoras al peronismo, pero las diferencias respecto de la relación entre Córdoba y la Nación podrían convertirse en uno de los principales obstáculos.

El desafío para De Loredo será transformar esa voluntad de unidad en una estructura política capaz de competir en 2027. Para ello deberá compatibilizar las distintas identidades opositoras y, al mismo tiempo, definir el grado de cercanía que tendrá con La Libertad Avanza.

La revelación sobre el ofrecimiento recibido confirma que el oficialismo nacional busca ampliar su presencia política en Córdoba y acercar a dirigentes con peso territorial. El rechazo de De Loredo, en cambio, representa una señal de que una parte del radicalismo pretende preservar su autonomía y disputar espacios propios.

Con la elección provincial todavía distante, la discusión ya comenzó a girar alrededor de los posibles acuerdos. De Loredo apuesta a que la oposición no peronista pueda confluir en una candidatura competitiva, aunque reconoce que las diferencias entre sus potenciales aliados y el Gobierno nacional serán determinantes para definir el futuro del armado.