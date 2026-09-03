Kevin Lomónaco fue vendido por 5,5 millones de dólares, pero Independiente podría no recibir nada: los motivos

Independiente concretó la venta de Kevin Lomónaco al Elche de España por US$5,5 millones por el 80% de su pase. Sin embargo, el monto que finalmente ingresará a las arcas del club será considerablemente menor debido a una serie de compromisos económicos y deudas pendientes.

Una parte de la transferencia irá por la deuda con Elche

Uno de los principales factores que reduce el dinero que recibirá Independiente está relacionado con Iván Marcone. El club de Avellaneda todavía mantenía una deuda con el Elche por la incorporación del mediocampista en 2022.

Por ese motivo, una parte del dinero correspondiente a la venta de Lomónaco será utilizada para saldar ese compromiso. Según distintas reconstrucciones de la operación, el monto destinado a este concepto representa aproximadamente el 30% de la transferencia.

Bragantino también debe recibir dinero

A esto se suma otra situación que afecta directamente al ingreso del Rojo. Red Bull Bragantino conserva el 25% de los derechos económicos de Lomónaco, por lo que el club brasileño también recibirá una parte de los US$5,5 millones.

Pero la situación es todavía más compleja para Independiente: Bragantino también reclama una deuda cercana a los US$3 millones vinculada a la compra original del defensor.

De esta manera, entre la deuda con el Elche, el porcentaje que le corresponde a Bragantino y otros compromisos pendientes relacionados con la llegada de Lomónaco a Avellaneda, gran parte del dinero de la transferencia quedará destinada a cancelar obligaciones.

¿Cuánto dinero podría recibir Independiente?

Algunas estimaciones ubican en aproximadamente US$1,3 millones el dinero que finalmente podría quedar disponible para Independiente, aunque existen diferencias entre las distintas reconstrucciones sobre el cálculo definitivo.

Así, la operación tiene una particularidad para el club: Independiente pierde a uno de sus principales futbolistas y, pese a concretar una venta por US$5,5 millones, tendrá un ingreso neto muy inferior para utilizar en el corto plazo.

De todos modos, el Rojo conservará el 20% de los derechos económicos de Lomónaco, por lo que podría obtener un nuevo ingreso si el defensor es transferido nuevamente en el futuro.