Neymar volvió a lesionarse y explotó contra el canchero de su propio club

Santos quedó eliminado de la Copa de Brasil tras empatar 0-0 como local ante Palmeiras, resultado que no le alcanzó para revertir el 0-3 sufrido en el partido de ida por los cuartos de final. Para completar una noche negativa, Neymar debió abandonar el campo en el entretiempo por fuertes molestias en el muslo derecho.

El delantero brasileño había comenzado el partido como titular, pero a los 43 minutos de la primera mitad empezó a mostrar signos de dolor luego de intentar un remate de media distancia con su pierna izquierda. Aunque permaneció en cancha hasta el descanso, las molestias en el isquiotibial derecho continuaron y el entrenador Cuca decidió reemplazarlo por Rony para el complemento.

Neymar no fue el único jugador de Santos que terminó con problemas físicos. Lucas Veríssimo y Álvaro Barreal también sufrieron dolencias durante el primer tiempo, en una noche marcada además por las críticas al estado del campo de juego de Vila Belmiro.

El fuerte descargo de Neymar contra el estado del campo

Después de la eliminación, Neymar utilizó sus redes sociales para cuestionar duramente las condiciones del césped de Vila Belmiro. El futbolista publicó una imagen en la que se lo veía arrodillado sobre el campo y apuntó directamente contra el responsable de su mantenimiento.

“Quería felicitar a nuestro responsable del campo de Vila Belmiro... Ayer fue el peor césped que haya visto, lleno de pozos porque hicieron una compactación un día antes del partido”, escribió el delantero.

En el mismo mensaje, Neymar sostuvo que las condiciones del terreno pudieron haber influido en las lesiones sufridas durante el encuentro.

“Además de jugar contra el adversario, jugamos contra el campo y encima hacemos más fuerza para arrancar y frenar durante la carrera porque el campo está irregular. No fue casualidad que tres sintieran molestias en el primer tiempo”, manifestó.

El brasileño cerró su publicación con una dura ironía: “¡Felicitaciones! Excelente trabajo de mier..!”.

La preocupación de Cuca por la lesión de Neymar

Tras el encuentro, Cuca reconoció que Neymar podría perderse el próximo partido de Santos. El equipo atraviesa un momento complicado y ocupa el puesto 14 del Brasileirão, mientras también debe afrontar los cuartos de final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Sobre la presencia del delantero en el próximo compromiso ante Internacional, el entrenador fue contundente: “No es una situación que queramos. Probablemente esté afuera. Vamos a tener que arreglárnosla sin él”.

Ahora, Santos aguardará los estudios médicos de Neymar para determinar el grado de la lesión y conocer cuánto tiempo estará fuera de las canchas.