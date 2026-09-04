Mora familiar: el BCRA reclama a los bancos refinanciar deudas con tasas más bajas

El BCRA propone que bancos y familias acuerden refinanciaciones con menores tasas y plazos más extensos.

Werning advirtió que el elevado costo financiero de los hogares está contribuyendo al aumento de la mora.

Las empresas obtuvieron una reducción de tasas mucho mayor que las familias después del shock cambiario de 2025.

El funcionario cuestionó a las entidades que intentan compensar las pérdidas de la mora mediante mayores intereses.

La mora se mantuvo estable durante los últimos tres meses en torno al 7,7%, según la exposición del vicepresidente del BCRA.

Werning defendió una solución entre privados y alertó que algunas iniciativas legislativas podrían perjudicar el acceso futuro al crédito.

El vicepresidente del Banco Central (BCRA), Vladimir Werning, planteó que el fuerte aumento de la mora crediticia entre las familias requiere una respuesta basada en acuerdos entre bancos y deudores, con refinanciaciones que contemplen tasas de interés significativamente menores y plazos más extensos. El funcionario descartó que la solución deba pasar por una intervención estatal directa y sostuvo que las entidades financieras deberían asumir parte de las pérdidas para evitar que el problema se profundice.

Durante la 47° Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), realizada en Puerto Iguazú, Werning puso el foco en la diferencia entre la evolución del crédito destinado a empresas y aquel dirigido a los hogares. Según explicó, después del fuerte incremento de las tasas registrado durante el shock cambiario asociado al escenario electoral de 2025, los bancos redujeron con mayor rapidez el costo financiero aplicado a las compañías.

El vicepresidente del BCRA atribuyó esa evolución a una menor percepción de riesgo político, expectativas favorables sobre las reformas económicas y una perspectiva de mayor monetización de la economía junto con acumulación de reservas. Como consecuencia, señaló que el costo financiero de las empresas se ubicó aproximadamente en una quinta parte del nivel alcanzado durante el período de mayor incertidumbre.

Ese proceso, de acuerdo con su diagnóstico, permitió mantener relativamente contenida la morosidad empresarial. Werning incluso sostuvo que el nivel actual de incumplimientos entre las empresas es inferior al registrado durante el último ciclo de expansión del crédito privado correspondiente a la gestión de Mauricio Macri.

La situación de los hogares, en cambio, presenta un escenario diferente. El funcionario explicó que la reducción de las tasas reales fue mucho menor para las familias. Mientras las empresas recibieron una baja considerable del costo financiero, los consumidores todavía enfrentan tasas que representan aproximadamente tres cuartas partes del máximo alcanzado durante la etapa electoral.

Para Werning, esa diferencia constituye uno de los principales factores detrás del aumento de los incumplimientos. Las elevadas tasas, afirmó, pueden convertirse en una carga difícil de afrontar en términos reales para numerosos hogares y terminar alimentando el crecimiento de la mora.

El funcionario también vinculó parte del fenómeno con las decisiones financieras adoptadas por personas que, antes y después de las elecciones, esperaban una aceleración de la inflación o una nueva devaluación. En ese contexto, algunas familias habrían asumido obligaciones bajo expectativas que finalmente no se concretaron de la manera prevista.

Frente a este escenario, el vicepresidente del BCRA propuso avanzar en una estrategia de renegociación de las obligaciones. La condición central, según su planteo, es que las refinanciaciones se realicen a tasas sustancialmente menores y con períodos de devolución más prolongados, de modo que los deudores tengan posibilidades reales de cumplir.

Werning cuestionó particularmente la estrategia de aquellas entidades que buscan compensar las pérdidas derivadas de la cartera morosa mediante tasas todavía más elevadas para los hogares. A su criterio, esa conducta puede generar un círculo negativo: cuanto mayor sea el costo financiero, menor será la capacidad de pago y, en consecuencia, más difícil resultará recuperar los créditos.

El funcionario planteó que los bancos deberían reconocer las pérdidas y concentrarse en recuperar lo posible mediante acuerdos sostenibles. A su entender, una política similar a la aplicada en el segmento empresario podría contribuir a recomponer gradualmente el crédito destinado a las familias.

Otro dato destacado durante su exposición fue el fuerte crecimiento de las refinanciaciones. Werning consideró que ese incremento podría anticipar una futura reducción de la mora, aunque advirtió que el resultado dependerá fundamentalmente de las condiciones ofrecidas por las entidades.

El vicepresidente del BCRA señaló además que el crédito a las familias dejó de caer, aunque todavía no registra una expansión significativa. En paralelo, indicó que la mora habría alcanzado su máximo o se encontraría cerca de hacerlo, con un indicador estable durante los últimos tres meses en torno al 7,7%.

El escenario podría modificarse si aumenta el stock de préstamos y disminuye el ingreso de nuevos deudores a situaciones de incumplimiento. Mientras tanto, Werning cuestionó propuestas legislativas destinadas a aliviar la mora y las calificó de “populistas”, al considerar que podrían terminar restringiendo el acceso al crédito en el futuro.