Energía y minería transforman el mapa exportador argentino y fortalecen el peso de varias provincias

La Patagonia incrementó fuertemente su participación en las exportaciones argentinas durante el primer semestre de 2026.

Neuquén fue impulsada por el petróleo, mientras Santa Cruz tuvo como principales motores al oro y la plata.

Santa Fe aumentó casi 30% sus exportaciones y consolidó su segundo lugar en el ranking provincial.

Jujuy duplicó prácticamente su participación en las ventas externas gracias al fuerte crecimiento de las exportaciones de litio.

El NOA ganó participación en el comercio exterior argentino, mientras Cuyo y el NEA redujeron su peso relativo.

La energía y la minería ganan protagonismo en la canasta exportadora y modifican progresivamente el mapa regional de generación de divisas.

La estructura de las exportaciones argentinas atraviesa una transformación que comienza a modificar el peso relativo de las distintas regiones del país en el comercio exterior. Durante el primer semestre de 2026, la creciente participación de los complejos energético y minero permitió que varias provincias incrementaran de manera significativa su aporte a las ventas externas, con especial protagonismo de Neuquén, Santa Cruz, Santa Fe y Jujuy.

Los datos correspondientes a los primeros seis meses del año muestran un cambio progresivo en la composición de la canasta exportadora. La tradicional preponderancia del complejo sojero se mantiene, pero la distancia con el sector petrolero se redujo. Al mismo tiempo, el maíz ganó posiciones hasta ubicarse entre los principales productos exportados y el litio logró ingresar por primera vez entre los diez complejos con mayores ventas al exterior.

Este proceso tuvo un impacto directo sobre la distribución geográfica del comercio exterior. La Patagonia fue la región que más incrementó su participación durante el período y pasó a explicar el 17,8% de las exportaciones argentinas, frente al 14,6% registrado durante el primer semestre de 2025.

Dentro de esa región, Neuquén fue una de las provincias que protagonizó el mayor salto. Su participación sobre el total nacional pasó del 5,5% al 8,7%, impulsada fundamentalmente por la producción petrolera. El crudo representó el 90,7% de sus exportaciones y tuvo como principales destinos a Estados Unidos y Chile.

Santa Cruz también registró un avance significativo. Su participación pasó del 3,1% al 4,3% del total nacional, con los metales preciosos como principal motor. El oro y la plata representaron el 75,2% de las exportaciones provinciales y Estados Unidos se consolidó como el principal destino.

El crecimiento patagónico se produjo en paralelo con una pérdida de participación relativa de la región Pampeana. Buenos Aires redujo su peso del 36,1% al 32,2%, mientras que Córdoba pasó del 12,5% al 11,3%. Sin embargo, esta disminución no implica necesariamente una caída en las ventas externas de esas provincias. En ambos casos, el retroceso respondió a que sus exportaciones crecieron a un ritmo inferior al registrado por otras jurisdicciones.

Santa Fe presentó una dinámica diferente y se convirtió en una de las grandes protagonistas del período. La provincia gobernada por Maximiliano Pullaro registró un crecimiento interanual cercano al 30% en sus exportaciones, con una participación destacada de los cereales y la carne.

Como consecuencia, Santa Fe incrementó su participación en el total nacional del 17,5% al 18,9% y consolidó su posición como segunda provincia exportadora, detrás de Buenos Aires. El desempeño santafesino se destacó particularmente dentro de la región Pampeana, en un contexto de creciente diversificación de las ventas externas.

Jujuy, por su parte, protagonizó otro de los saltos más importantes, aunque desde una base mucho menor. Su participación pasó del 1,2% al 2% del total nacional. El factor determinante fue el litio, cuya expansión comienza a tener un impacto cada vez mayor sobre la estructura exportadora argentina.

Durante el primer semestre, las ventas externas de litio crecieron 186,3% y alcanzaron los 1.126 millones de dólares. China se posicionó como el principal comprador de este mineral, considerado estratégico para el proceso global de electrificación y transición energética.

El avance jujeño contribuyó a que el Noroeste Argentino (NOA) aumentara su participación en las exportaciones nacionales del 6,1% al 6,5%. En sentido contrario, Cuyo redujo su peso del 5,4% al 5,1%, mientras que el Noreste Argentino (NEA) pasó del 1,6% al 1,3%.

El nuevo escenario muestra así una creciente importancia de las provincias vinculadas con los recursos energéticos y mineros, sin desplazar todavía a las grandes productoras agroindustriales. El desafío para la Argentina será transformar ese crecimiento exportador en inversiones, infraestructura y empleo, de manera que la expansión de petróleo, gas y minerales tenga un impacto más amplio sobre las economías regionales.

La evolución del primer semestre confirma que el mapa exportador comienza a modificarse. Mientras el agro conserva un papel central, Vaca Muerta y el litio adquieren una influencia cada vez mayor y permiten que provincias que históricamente tuvieron menor participación en el comercio exterior ganen espacio en la generación de divisas.