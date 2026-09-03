Tensión en la UIA: Rappallini tomó distancia de las críticas a Caputo y defendió la postura institucional

Rappallini aclaró que las críticas de Moretti contra Caputo constituyen una posición personal y no representan a la UIA.

Moretti cuestionó duramente la política económica y advirtió sobre un proceso de desindustrialización.

La conducción industrial sostiene que la estabilización económica debe complementarse con medidas que impulsen la actividad productiva.

La UIA planteó una agenda centrada en crédito, competitividad, energía, infraestructura, empleo y modernización laboral.

El sector industrial manifestó preocupación por los niveles de producción y la pérdida de puestos de trabajo registrados.

El cruce con Caputo expuso diferencias dentro del empresariado industrial sobre la relación que debe mantener el sector con el Gobierno nacional.

El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, salió a diferenciar la posición institucional de la entidad de las fuertes críticas formuladas por uno de sus vicepresidentes, Guillermo Moretti, contra el ministro de Economía, Luis Caputo. El contrapunto quedó expuesto durante la jornada en la que se celebró el Día de la Industria y abrió una discusión interna sobre la relación entre el sector fabril y el Gobierno nacional.

Rappallini decidió aclarar públicamente que las expresiones de Moretti no representan la postura oficial de la organización empresarial. El titular de la UIA explicó que el discurso que pronunció durante el acto había sido previamente analizado en los ámbitos de conducción de la entidad y que reflejaba un consenso entre sus integrantes.

De esta manera, buscó marcar una diferencia entre los cuestionamientos personales de uno de los vicepresidentes y los planteos que la institución pretende formular ante las autoridades nacionales. La aclaración también tuvo como objetivo preservar una posición común de la entidad frente a las políticas económicas implementadas por la administración de Javier Milei.

Moretti, dirigente de la Federación Industrial de Santa Fe, había realizado duras objeciones contra Caputo horas antes del acto. En particular, cuestionó el perfil económico del ministro y sostuvo que las medidas oficiales estaban provocando un proceso de desindustrialización. También puso el foco sobre la evolución del patrimonio personal del funcionario y cuestionó el aumento del endeudamiento público.

El dirigente santafesino planteó además que el desarrollo industrial requiere una estructura educativa y tecnológica sólida. En ese sentido, mencionó el papel de las escuelas técnicas, las universidades, el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) como componentes necesarios para sostener la producción y la innovación.

Frente a ese escenario, Rappallini intentó encauzar el debate hacia los reclamos sectoriales y evitar que la entidad quedara identificada con las críticas más confrontativas. Durante su exposición ante empresarios industriales, sostuvo que la estabilización macroeconómica es necesaria, pero advirtió que el desempeño de la economía no puede evaluarse exclusivamente a partir de la inflación.

El titular de la UIA presentó así una agenda centrada en los principales problemas que afectan a las empresas. Entre los ejes mencionó la actividad y el acceso al crédito, la competitividad y los costos internos, la competencia desleal, el precio y la disponibilidad de la energía, la morosidad, la infraestructura y la modernización de las relaciones laborales.

La preocupación del sector quedó reflejada también en los datos utilizados durante la jornada. Según el diagnóstico expuesto por Rappallini, la producción industrial permanece por debajo de los niveles registrados en 2022 y desde agosto de 2023 se produjo una importante reducción del empleo asalariado registrado en el sector.

El encuentro empresarial se desarrolló sin la presencia de Milei ni de Caputo. En representación del Gobierno participaron funcionarios vinculados a las áreas productivas y sanitarias, mientras que también estuvieron dirigentes de distintos sectores empresarios y productivos.

La controversia tuvo una segunda instancia cuando Caputo respondió posteriormente a los cuestionamientos de Moretti. El ministro defendió su gestión y sostuvo que su responsabilidad está vinculada con el interés general de los argentinos y no con las demandas particulares de determinados empresarios.

El episodio dejó expuestas dos miradas dentro de la principal organización industrial del país. Mientras un sector reclama modificaciones en las condiciones que afectan directamente a la producción, la conducción de la UIA busca mantener un canal institucional de diálogo con el Gobierno y concentrar sus planteos en cuestiones económicas concretas.

La disputa, además, se produce en un momento delicado para la industria, que enfrenta el desafío de recuperar niveles de actividad y empleo en un contexto de transformación de las reglas económicas. La conducción de la entidad deberá ahora administrar las diferencias internas y, al mismo tiempo, sostener una agenda de reclamos frente al Ejecutivo.