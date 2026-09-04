La industria alerta por los embargos de ARCA y el aumento de los costos energéticos

Los industriales del interior expresaron preocupación por el avance de los embargos ejecutados por ARCA.

El mecanismo de retención de cobros puede afectar seriamente el flujo de fondos de las pequeñas y medianas empresas.

El aumento del costo del gas representa otro problema especialmente grave para las industrias del norte argentino.

La UIA pidió una reunión con Luis Caputo y planteó la necesidad de aliviar las dificultades durante la transición económica.

Martín Rappallini sostiene que la estabilización debe contemplar también la evolución de la actividad industrial y el empleo.

La conducción empresaria busca mantener una relación de diálogo con el Gobierno y evitar una confrontación directa mientras reclama soluciones para el sector fabril.

La preocupación de los industriales por el impacto de la presión impositiva volvió a quedar expuesta durante las horas previas al acto por el Día de la Industria. Representantes de las uniones industriales provinciales trasladaron al presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Martín Rappallini, su inquietud por el avance de los embargos ejecutados por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), una situación que, según advierten, puede comprometer seriamente la continuidad de numerosas pequeñas y medianas empresas.

El principal cuestionamiento está relacionado con el mecanismo utilizado para cobrar obligaciones tributarias. Los empresarios aseguran que, en determinados casos, ARCA no se limita a bloquear las cuentas bancarias de las compañías, sino que comunica a sus clientes que los pagos correspondientes a facturas pendientes deben ser depositados directamente en cuentas del organismo recaudador.

Para las empresas afectadas, el impacto sobre el funcionamiento cotidiano puede ser inmediato. La medida interrumpe el ingreso normal de fondos y dificulta el cumplimiento de compromisos con trabajadores, proveedores y entidades financieras. La situación se vuelve todavía más compleja cuando esas mismas compañías poseen créditos fiscales o impuestos a favor que esperan recuperar o compensar.

De esta manera, los industriales describen un escenario de doble presión: por un lado, deben afrontar sus obligaciones tributarias y, por otro, no pueden disponer con normalidad de recursos que necesitan para sostener su actividad. En algunos casos, sostienen que el esquema puede llevar a empresas con dificultades financieras a una situación cercana a la insolvencia.

La problemática adquiere una dimensión adicional en las provincias del norte del país, donde los industriales enfrentaron durante el invierno un fuerte incremento en los costos del gas. El aumento de la demanda residencial durante las semanas de temperaturas más bajas provocó, según los empresarios, un impacto especialmente significativo en esa región. A los mayores costos energéticos se sumó el peso del transporte, que llevó el precio del gas a multiplicarse varias veces en determinados puntos del país.

La combinación entre presión tributaria y costos energéticos aparece así como una de las principales preocupaciones de las industrias del interior. El sector sostiene que necesita condiciones que permitan atravesar el proceso de transformación económica sin que las empresas pierdan capacidad productiva ni puestos de trabajo.

En ese contexto, Rappallini busca mantener un canal de diálogo con el Gobierno. El titular de la UIA volvió a solicitar una reunión con el ministro de Economía, Luis Caputo, y plantea que su intención no es cuestionar el proceso de estabilización macroeconómica. Su reclamo apunta, en cambio, a que durante la transición se contemplen las dificultades concretas que enfrentan las fábricas.

La UIA ya realizó gestiones ante autoridades de ARCA. Representantes del área impositiva de la entidad se reunieron con funcionarios del organismo y presentaron una propuesta destinada a suspender determinadas intervenciones sobre las empresas. Hasta el momento, el sector industrial no recibió una respuesta concreta.

Otro motivo de preocupación está vinculado con el aumento de las fiscalizaciones y controles tributarios que, según distintos profesionales del sector, se habría registrado desde la implementación del régimen de Inocencia Fiscal. Para los empresarios, un escenario de mayor control puede resultar especialmente complejo si coincide con problemas de liquidez y una actividad industrial que todavía no recuperó plenamente sus niveles anteriores.

Rappallini procura, sin embargo, evitar una confrontación abierta con la administración de Javier Milei. Su principal diferencia aparece en torno al lugar que ocupa la inflación dentro de la estrategia económica. El dirigente considera que la estabilización es indispensable, pero advierte que también deben observarse la actividad y el empleo.

Durante el acto industrial, su discurso combinó reclamos concretos con un tono conciliador. La propuesta apunta a que las empresas puedan adaptarse al nuevo esquema económico sin que el proceso implique una caída excesiva de la producción o del empleo.

La postura recibió respaldo de representantes de otros sectores empresarios. Desde el campo y el comercio también señalaron coincidencias respecto de la presión fiscal y los conflictos judiciales que afectan a las compañías. Así, la industria busca instalar una agenda de diálogo con el Gobierno para que la transición económica contemple no solo las variables macroeconómicas, sino también las condiciones necesarias para sostener la producción.