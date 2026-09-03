Pullaro marcó distancia del populismo y del ultraliberalismo y reivindicó el modelo productivo santafesino

Resumen

Pullaro defendió un modelo basado en la producción y el empleo.

defendió un modelo basado en la producción y el empleo. Cuestionó tanto al populismo como al ultraliberalismo.

Reclamó una estrategia federal para defender los recursos del interior.

Anunció inversiones en infraestructura y respaldo a las PyMEs.

La Provincia lanzará un esquema de financiamiento para aliviar el costo de la energía.

Empresarios advirtieron sobre la caída de la actividad industrial y el empleo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, volvió a fijar posición sobre el rumbo económico que considera necesario para la provincia y marcó diferencias tanto con el populismo como con las posturas ultraliberales. Durante un encuentro con representantes del sector industrial, sostuvo que el crecimiento económico debe apoyarse en la producción, la inversión y la generación de empleo, dejando de lado los extremos ideológicos.

"Yo no creo en ninguno de los dos", afirmó el mandatario al cuestionar, por un lado, al populismo que —según expresó— dilapida recursos públicos bajo una lógica de corrupción y, por el otro, a quienes sostienen que el mercado debe quedar completamente librado a la desregulación y la especulación financiera.

Para Pullaro, el desafío pasa por construir un modelo de desarrollo sustentado en la economía real, fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas mediante inversiones estratégicas en infraestructura vial y energética. En ese sentido, destacó el plan de construcción de 400 kilómetros de gasoductos, una obra que busca mejorar la competitividad del aparato productivo santafesino.

El gobernador insistió además en que "gobernar es generar empleo" y sostuvo que la verdadera igualdad social no se consigue distribuyendo recursos, sino creando condiciones para que la economía crezca de manera sostenida mediante una articulación entre el sector público y el privado.

En esa línea, convocó a dar una "batalla federal" para defender los recursos genuinos del interior del país frente al Gobierno nacional, reivindicando el papel histórico de las provincias productivas en la construcción del federalismo argentino.

Más infraestructura, financiamiento y menos impuestos

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, respaldó la visión del gobernador y cuestionó la idea de que exista una contradicción entre la libertad de mercado y el desarrollo industrial.

"¿Desde cuándo la libertad de mercado puede tener un dilema con la industria?", planteó el funcionario al presentar las herramientas impulsadas por la provincia.

Bajo el eje de "más infraestructura, más financiamiento y menos impuestos", Olivares repasó las políticas de reducción de la carga tributaria y las líneas de crédito destinadas a fortalecer al sector productivo, entre ellas el fondo Santa Fe Produce.

Además, anunció un esquema de asistencia financiera para aliviar el impacto de las facturas eléctricas sobre las industrias. La propuesta permitirá que las empresas afronten los cargos de estabilización GUDI aplicados por CAMMESA mediante un sistema de cuotas financiadas con recursos provinciales.

El mecanismo contempla hasta ocho cuotas para el primer vencimiento, siete para el segundo y seis para el tercero, buscando reducir el fuerte impacto que representa el pago inmediato de esos costos energéticos.

Poletti destacó el potencial industrial

El intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti, reconoció que, tras tres décadas de trabajo en un quirófano, nunca había tenido contacto directo con el mundo industrial hasta asumir la gestión municipal.

Según relató, quedó sorprendido por el fuerte sentido de pertenencia que existe dentro de las empresas y por la cooperación que mantienen muchas industrias entre sí.

También resaltó el trabajo conjunto para desarrollar el Polígono Industrial de la capital provincial, impulsar programas de capacitación laboral y favorecer las primeras experiencias exportadoras de empresas locales.

Preocupación por la caída de la actividad

En el cierre del encuentro, el senador Juan Garibaldi reconoció los avances en materia de estabilidad macroeconómica, aunque advirtió que la industria enfrenta un escenario complejo.

Entre los principales indicadores mencionó una caída del 3,7% de la actividad industrial durante el primer semestre del año y la pérdida de casi 10.000 puestos de trabajo registrados entre diciembre y abril.

Asimismo, expresó preocupación por los efectos que genera la apertura de importaciones sobre la competitividad de las empresas santafesinas y llamó a profundizar el diálogo entre el Estado, el sector privado y el sistema científico y tecnológico para sostener el desarrollo productivo de la provincia a largo plazo.