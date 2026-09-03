Considerado uno de los "padres" del icónico automóvil Escarabajo, Ferdinand Porsche nació el 3 de septiembre de 1875, en Maffersdorf, lugar que hoy es parte de la ciudad de Liberec, en la República Checa. Ingeniero automovilístico austriaco, él y su equipo trabajaron en proyectos innovadores en el sector automovilístico y también en el desarrollo del actual Volkswagen Escarabajo. Con su hijo, y otros ingenieros y mecánicos, fabricó el primer Porsche 356.

A principios de la década del 30’, tras varios intentos de búsqueda de financiamiento para sus proyectos, finalmente obtuvo recursos por parte de Adolf Hitler, quien quería motorizar el país, con el pensamiento de que todo alemán debía tener un vehículo. En 1934, Porsche logró un contrato para construir tres prototipos basados en su diseño. Los tres automóviles estuvieron listos para el invierno de 1936.

Después de la guerra, a Porsche se le solicitó a continuar trabajando en diseños para Volkswagen en Francia. Debía desplazar la fábrica y sus equipos al territorio francés como parte de las reparaciones de postguerra. Sin embargo, hubo mucha divergencia incluso antes del traslado de la fábrica, y Porsche quedó detenido en la cárcel como criminal de guerra por 20 meses, sin derecho a juicio.

Al final de su vida, Porsche fue contratado por Volkswagen como consultor adicional, y recibió regalías por cada Volkswagen Tipo I (Escarabajo) fabricado. Esto lo dejó en buena situación financiera, dado que más de 20 millones de unidades del automóvil fueron fabricadas. En noviembre de 1950, Porsche visitó la fábrica de Volkswagen en Wolfsburg por primera vez desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Poco tiempo después, sufrió un derrame cerebral. Sin recuperarse completamente, murió el 30 de enero de 1951 en Stuttgart.