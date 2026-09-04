Las motos pisan fuerte y casi duplican a los autos en patentamientos durante agosto

Las motocicletas patentaron 73.566 unidades en agosto y prácticamente duplicaron a los automóviles.

El mercado de motos creció 34,2% interanual en agosto y acumula una mejora cercana al 42% en los primeros ocho meses.

Honda lidera ampliamente el ranking de marcas y registra un crecimiento acumulado del 56,3%.

Los modelos de 110 cc dominan las preferencias y ocupan ocho de los diez primeros lugares del ranking.

La Honda Wave 110 continúa como la moto más elegida, mientras la Gilera Smash se destaca por precio y equipamiento de frenado.

La Motomel S2 150 y la Honda GLH 150 son las únicas motos de 150 cc que ingresaron entre las diez más vendidas de agosto.

El mercado argentino de vehículos mostró en agosto una marcada diferencia entre el desempeño de los autos y el de las motocicletas. Mientras los patentamientos de automóviles continúan por debajo de los registros del año pasado, el sector de las dos ruedas atraviesa un período de fuerte expansión y se encamina a cerrar 2026 con cifras que podrían convertirse en récord.

Durante agosto se patentaron 44.415 automóviles, lo que representa una caída del 19,1% frente al mismo mes de 2025. La contracción también se refleja en el acumulado anual: entre enero y agosto se registraron casi 60.000 unidades menos que durante igual período del año pasado, con una disminución del 13,3%.

El panorama es completamente diferente para las motocicletas. En agosto se patentaron 73.566 unidades, una cifra que prácticamente duplica la correspondiente a los autos. Además, el crecimiento no se limita a la comparación interanual. Frente a julio, las ventas de motos aumentaron 18%, mientras que respecto de agosto de 2025 el incremento alcanzó el 34,2%.

El resultado acumulado también confirma la fortaleza del segmento. En los primeros ocho meses del año se patentaron 586.650 motocicletas, lo que representa una expansión cercana al 42% en comparación con el mismo período de 2025. La combinación entre precios, costos de movilidad y posibilidades de financiación convirtió a las motos en una alternativa cada vez más elegida para los desplazamientos cotidianos.

En el ranking de marcas, Honda mantiene una posición dominante. La compañía lleva patentadas 113.971 unidades en el acumulado del año, frente a las 72.933 registradas durante los primeros ocho meses de 2025. El crecimiento interanual alcanza así el 56,3%, consolidando a la marca como la principal referente del mercado argentino de motocicletas.

Detrás de Honda aparecen Gilera y Motomel. Durante agosto, Gilera registró 8.988 unidades y Motomel alcanzó 8.724. Keller quedó en el cuarto lugar con 6.593 patentamientos, mientras que Zanella avanzó al quinto puesto con 6.506. Corven se ubicó sexta con 6.300 unidades.

El resto del top ten quedó conformado por Mondial, Bajaj, Yamaha y Siam, en ese orden. La competencia entre las principales marcas refleja la amplitud de una demanda que se concentra especialmente en los modelos de baja cilindrada.

Las motos de 110 cc continúan siendo las grandes protagonistas del mercado. Ocho de los diez modelos más vendidos durante agosto pertenecen al segmento CUB, caracterizado por vehículos urbanos de estructura sencilla, bajo consumo y costos de mantenimiento relativamente accesibles.

La Honda Wave 110 volvió a ocupar el primer lugar del ranking. Su liderazgo se explica por una combinación de confiabilidad, disponibilidad, respaldo posventa y, especialmente, un elevado valor de reventa. Aun con un precio superior al de buena parte de sus competidoras, continúa siendo una de las opciones más buscadas.

La principal rival dentro de las 110 cc es la Gilera Smash, que se destaca por una propuesta de precio más accesible y por incorporar doble freno a disco en sus versiones superiores, acompañado por sistema CBS, que permite distribuir la fuerza de frenado entre ambas ruedas.

En el listado también sobresalen la Keller KN 110-8, la Motomel B110, la Corven Energy 110, la Mondial LD 110 Max y la Zanella ZB 110.

Entre las cilindradas superiores, dos modelos de 150 cc lograron ingresar entre los diez más vendidos. La Motomel S2 150 ocupó el octavo lugar con 1.679 unidades y se consolidó como referente del segmento Street. La Honda GLH 150, con 1.535 patentamientos, quedó novena.

La S2 recibió recientemente mejoras orientadas al confort y la seguridad, mientras que la GLH 150 se destaca por su motor con inyección electrónica, frenos CBS, tanque de 12,7 litros y una configuración pensada para el uso cotidiano.

Así, mientras el mercado automotor enfrenta un escenario de retracción, las motocicletas atraviesan una etapa de crecimiento sostenido. El volumen alcanzado durante los primeros ocho meses refuerza la expectativa de que las dos ruedas puedan cerrar el año como uno de los segmentos más dinámicos del mercado argentino.