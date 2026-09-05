Bausili defendió la reforma del BCRA y rechazó las críticas por el uso de reservas como garantía

Bausili sostuvo que la reforma busca modernizar la Carta Orgánica del Banco Central frente a la evolución del mercado financiero.

El titular del BCRA afirmó que actualmente ya existen mecanismos para utilizar determinados activos como garantía de financiamiento.

La iniciativa incorpora la inembargabilidad de las reservas internacionales dentro de la Carta Orgánica.

El funcionario aseguró que podrían utilizarse bonos, títulos públicos u oro ubicado en el exterior como respaldo de operaciones.

Emmanuel Álvarez Agis cuestionó el proyecto y advirtió sobre una posible ampliación del endeudamiento externo del Banco Central.

El debate sobre la reforma quedará ahora en manos del Congreso, donde se discutirán sus alcances sobre las reservas y el financiamiento internacional.

El presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, defendió el proyecto de reforma de la Carta Orgánica de la entidad enviado por el Gobierno al Congreso y sostuvo que las modificaciones propuestas no habilitarán una herramienta de endeudamiento que actualmente se encuentre prohibida. En particular, rechazó las críticas vinculadas con la posibilidad de utilizar activos de las reservas internacionales como garantía para obtener financiamiento en el exterior.

Durante una exposición en la Universidad Torcuato Di Tella, Bausili explicó que el objetivo de la reforma es actualizar una normativa que, según su diagnóstico, quedó rezagada frente a la evolución de los instrumentos utilizados por los mercados financieros internacionales.

La discusión se concentra especialmente en el artículo 33 de la Carta Orgánica. El titular del BCRA sostuvo que la legislación vigente ya permite realizar determinadas operaciones respaldadas por activos de la entidad, aunque las características actuales de la normativa obligan a diseñar estructuras legales específicas para concretarlas.

“¿Por qué sería algo diferente de lo que se puede hacer hoy?”, planteó Bausili al responder a los cuestionamientos. Según explicó, la interpretación de ese artículo fue modificándose con el paso del tiempo y la reforma busca darle un marco más claro a operaciones que el Banco Central ya puede realizar.

El funcionario puso como ejemplo las operaciones de REPO, mediante las cuales una institución obtiene financiamiento entregando determinados activos como garantía. En ese marco, señaló que podrían utilizarse instrumentos que forman parte de las reservas, entre ellos bonos del Tesoro estadounidense, títulos Globales del Gobierno argentino o incluso oro depositado en el exterior.

Bausili remarcó que la posibilidad de utilizar oro como garantía también estaría contemplada dentro del esquema actual, aunque aclaró que la entidad no recurrió hasta ahora a ese mecanismo. El punto central, según su explicación, es que la reforma no crearía desde cero una capacidad de financiamiento, sino que buscaría modernizar las herramientas jurídicas disponibles.

Otro de los cambios destacados por el funcionario está relacionado con la protección de las reservas internacionales. El proyecto incorpora a la Carta Orgánica el principio de que esos activos son inembargables, una disposición que, según Bausili, fue tomada de la Ley de Convertibilidad.

La aclaración adquiere especial importancia porque el funcionario diferenció los activos localizados dentro de la jurisdicción argentina de aquellos que se encuentran depositados en el exterior. En este último caso, explicó, las disposiciones de la Carta Orgánica no tienen alcance directo sobre otras jurisdicciones.

Para Bausili, el problema principal de la legislación actual es su falta de adaptación a las herramientas financieras contemporáneas. La evolución de los mercados, sostuvo, generó mecanismos de financiamiento garantizado que no estaban contemplados cuando se redactó la normativa vigente.

Según su explicación, esa falta de actualización obliga al Banco Central a recurrir a estructuras jurídicas complejas para realizar operaciones que el mercado financiero considera habituales. La reforma permitiría reducir esos costos y hacer más eficientes las transacciones.

El debate sobre el proyecto, sin embargo, quedó atravesado por fuertes cuestionamientos desde sectores de la oposición. El exviceministro de Economía Emmanuel Álvarez Agis advirtió que la iniciativa podría ampliar la capacidad del Banco Central para tomar deuda externa denominada en dólares.

El economista interpretó que la reforma podría habilitar mecanismos como un REPO, un swap o una eventual emisión de instrumentos similares a un Bopreal bajo legislación extranjera. En ese sentido, cuestionó que las nuevas facultades puedan ser utilizadas para obtener financiamiento externo respaldado por activos del Banco Central.

Bausili, en cambio, buscó separar la discusión sobre la modernización normativa de la idea de un aumento indiscriminado del endeudamiento. Su argumento es que las operaciones garantizadas ya forman parte de las herramientas disponibles y que el cambio propuesto apunta a brindarles mayor seguridad jurídica y eficiencia.

La discusión deberá trasladarse ahora al Congreso, donde el oficialismo buscará avanzar con una reforma que considera necesaria para fortalecer la independencia y actualizar el funcionamiento del Banco Central, mientras la oposición analiza los riesgos que podría implicar para el manejo de las reservas y el financiamiento externo.