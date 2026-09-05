Empresas argentinas: moderación en 2026, pero expectativas favorables para volver a crecer

El 51% de las empresas registró un crecimiento de sus ventas durante 2026, aunque el ritmo fue menor al del año anterior.

El 68% de los empresarios espera aumentar sus ventas en 2027 y el 53% proyecta una mejora de la rentabilidad.

La autofinanciación continúa siendo la principal fuente de recursos para las compañías, seguida por el crédito bancario local.

Energía, agronegocios e infraestructura son los sectores identificados con mayor potencial de crecimiento.

Los empresarios reclaman simplificación tributaria, estabilidad cambiaria y reglas sostenibles para incentivar nuevas inversiones.

La inteligencia artificial y la tecnología aparecen como herramientas clave para elevar la productividad y pasar de la estabilidad al crecimiento.

El sector empresario argentino atraviesa una etapa de transición entre la estabilización macroeconómica y la búsqueda de un crecimiento sostenido. Una encuesta realizada entre más de 100 compañías líderes mostró que durante 2026 se moderó el ritmo de expansión de las ventas y la rentabilidad, aunque las perspectivas para 2027 continúan siendo positivas. Al mismo tiempo, los ejecutivos plantearon que todavía existen obstáculos vinculados con el financiamiento, la presión tributaria, los costos operativos y la falta de reglas de largo plazo.

El relevamiento elaborado por EY Argentina junto con el Instituto Argentino de Finanzas (IAEF) mostró que el 51% de las empresas consultadas registró un aumento de sus ventas durante el último año. El dato representa una desaceleración respecto del 62% alcanzado en la encuesta anterior. En sentido contrario, el 32% de las compañías declaró haber experimentado una caída en sus niveles de comercialización.

La evolución de la rentabilidad también exhibió señales de menor dinamismo. Un 32% de las empresas informó una mejora, mientras que el 30% sostuvo que se mantuvo estable y el 34% indicó un deterioro. El escenario refleja una economía que continúa acomodando sus precios relativos después de los cambios producidos durante el proceso de estabilización.

Pese a estas señales de cautela, las expectativas hacia 2027 muestran un panorama considerablemente más optimista. El 68% de los empresarios espera incrementar sus ventas durante el próximo año y el 53% proyecta una mejora de la rentabilidad. En materia de inversiones, casi la mitad de las compañías anticipa un aumento de los desembolsos.

El financiamiento aparece, sin embargo, como uno de los principales desafíos. La autofinanciación continúa siendo la fuente más utilizada, con el 31% de las menciones, seguida por los bancos y entidades financieras locales, con el 22%, y los aportes de las casas matrices, con el 15%. Para el 69% de los empresarios, sus necesidades de financiamiento permanecieron sin modificaciones respecto del año anterior, un comportamiento que refleja prudencia a la hora de asumir nuevas obligaciones.

Los ejecutivos identificaron además las condiciones que consideran necesarias para recuperar confianza e impulsar nuevas inversiones. Un plan económico claro y sustentable fue mencionado por el 27%, mientras que el 25% reclamó una reforma tributaria orientada a estimular la inversión. Otro 20% señaló la necesidad de contar con una política cambiaria estable.

En cuanto a los incentivos legales, la protección de las inversiones extranjeras y los tratados de libre comercio encabezaron las respuestas, con un 32% de menciones cada uno. La intención es generar un marco que permita reducir la incertidumbre y facilite la planificación de proyectos con horizonte de largo plazo.

Entre los sectores productivos con mayor potencial, energía ocupa el primer lugar, con el 37% de las respuestas, seguida por agronegocios, con el 23%, e infraestructura, con el 17%. Para potenciar la competitividad, el 61% de los empresarios reclamó simplificación tributaria y administrativa, mientras que un 19% destacó la importancia de acuerdos entre Gobierno, empresas y sindicatos.

También aparecieron propuestas de estímulo fiscal. La reducción de alícuotas a cambio de reinversión de utilidades concentró el 29% de las menciones, mientras que el 28% respaldó una reducción de cargas sociales condicionada a la creación de nuevos puestos de trabajo.

Otro dato que expone los límites actuales de la recuperación es la capacidad instalada. El 44,1% de las compañías considera que todavía puede incrementar sus ventas en moneda constante utilizando su estructura actual. El indicador representa una leve baja frente al 45% de 2025 y se encuentra por debajo del 50% registrado en 2024. La serie evidencia que más de la mitad del sector productivo opera cerca de sus límites estructurales.

Las perspectivas sobre el valor corporativo también muestran una diferencia entre presente y futuro. Mientras el 34% señaló una evolución favorable durante el último año, las expectativas a dos años alcanzaron el 71% y las proyecciones a cinco años llegaron al 78%.

En este escenario, la inteligencia artificial y la tecnología aparecen como herramientas centrales. El 30% de los ejecutivos priorizó el aumento de la productividad mediante su incorporación, mientras que el 29% reclamó reglas sostenibles que permitan planificar inversiones a largo plazo.

La encuesta también reflejó preocupaciones globales, especialmente por las altas tasas de financiamiento y el avance de posiciones populistas o nacionalistas. A nivel empresarial, la inteligencia artificial y la aparición de competidores no tradicionales son consideradas las tendencias con mayor impacto.

El desafío planteado por las compañías es ahora transformar la estabilidad alcanzada en crecimiento. Para ello, consideran determinantes la previsibilidad, un mayor desarrollo del mercado de capitales, mejores condiciones de financiamiento y una reducción de los costos que afectan la competitividad.