Bitcoin lideró las inversiones en agosto, pero sigue entre las grandes pérdidas de 2026

Bitcoin registró una suba cercana al 27% en pesos durante agosto y encabezó el ranking mensual por segundo mes consecutivo.

El oro quedó en segundo lugar, con una mejora superior al 11% durante el mes, mientras los plazos fijos UVA y tradicional también superaron la inflación estimada.

El Merval fue el gran perdedor de agosto, con una caída cercana al 8% y fuertes retrocesos en algunas acciones financieras.

El plazo fijo UVA es la única alternativa analizada que logró superar la inflación acumulada durante los primeros ocho meses de 2026.

Un millón de pesos invertido en enero habría alcanzado unos $1.238.764 en un plazo fijo UVA, frente a $1.215.828 equivalentes al ajustar el capital por inflación.

Pese a su fuerte recuperación reciente, el Bitcoin continúa siendo la inversión de peor desempeño acumulado en 2026, con unos $916.600 por cada millón invertido inicialmente.

El Bitcoin volvió a sorprender al mercado argentino durante agosto y se convirtió, por segundo mes consecutivo, en la inversión de mejor desempeño entre las principales alternativas de ahorro. La criptomoneda acumuló una suba cercana al 27% medida en pesos y superó con amplitud al dólar, la inflación y las colocaciones tradicionales en moneda local.

Sin embargo, el resultado mensual contrasta con su desempeño acumulado durante 2026. Pese al fuerte repunte registrado en los últimos dos meses, el Bitcoin continúa siendo el activo de peor rendimiento entre las opciones analizadas desde el comienzo del año.

El relevamiento tomó como referencia una inversión inicial de un millón de pesos en cada instrumento y comparó su evolución hasta fines de agosto. Entre las alternativas consideradas se encuentran las distintas cotizaciones del dólar, los plazos fijos tradicional y UVA, el índice Merval, el oro y el Bitcoin.

Durante agosto, la criptomoneda registró una recuperación particularmente significativa luego de haber atravesado un primer semestre negativo. Su cotización volvió a acercarse a los 80.000 dólares y permitió que una inversión en pesos acumulara una ganancia cercana al 27% durante el mes.

El segundo puesto correspondió al oro, que avanzó más de 11% en pesos. Bastante más atrás quedaron los instrumentos de renta fija en moneda local: el plazo fijo UVA obtuvo una rentabilidad equivalente al 1,9%, mientras que el plazo fijo tradicional a 30 días alcanzó aproximadamente el 1,8%.

Estas cuatro alternativas lograron superar la inflación estimada para agosto, que se ubicaría entre 1,6% y 1,7%. El dólar oficial, en tanto, avanzó alrededor de 1,3% durante el mismo período, por debajo de la evolución de los precios.

El peor resultado mensual estuvo en el mercado accionario. El índice Merval sufrió una caída cercana al 8%, en un contexto de elevada volatilidad que afectó especialmente a las compañías del sector financiero, algunas de las cuales registraron retrocesos de hasta 20%.

La fotografía cambia considerablemente cuando el análisis se extiende a los primeros ocho meses de 2026. En ese período, el plazo fijo UVA aparece como la única alternativa capaz de superar la inflación acumulada y preservar el poder adquisitivo del capital.

Un millón de pesos colocado en enero en un plazo fijo UVA habría alcanzado hacia fines de agosto aproximadamente $1.238.764, lo que representa una ganancia nominal de $238.764. El mismo millón actualizado por la inflación acumulada equivaldría a unos $1.215.828, por lo que el instrumento consiguió una diferencia positiva en términos reales.

El plazo fijo tradicional se ubicó en segundo lugar, con un capital estimado de $1.166.000 a partir de la inversión inicial. No obstante, su rendimiento no fue suficiente para superar la pérdida de poder adquisitivo provocada por la inflación.

El oro quedó tercero en el acumulado anual. El millón invertido en enero se transformó en aproximadamente $1.067.298. En cambio, las acciones líderes y el Bitcoin permanecieron por debajo del capital inicial. En el caso del Merval, la inversión pasó a representar unos $970.430, mientras que el Bitcoin quedó en aproximadamente $916.600.

Así, el comportamiento de la criptomoneda evidencia la enorme volatilidad que caracteriza a este activo: puede encabezar cómodamente el ranking mensual y, al mismo tiempo, continuar en el último lugar cuando se observa el rendimiento acumulado.

Para septiembre, el escenario estará condicionado por la evolución de la inflación, el dólar y los mercados financieros. Las expectativas privadas apuntan a una inflación cercana al 1,5% mensual, un nivel que permitiría mantener rendimientos positivos para las tasas en pesos.

A su vez, la cotización del dólar continuará bajo atención, mientras que las acciones y los activos internacionales podrían permanecer expuestos a una elevada volatilidad. El contexto político local, además, puede incrementar los movimientos de los mercados a medida que se aproximen las elecciones.

En este escenario, los inversores deberán afrontar un mercado en el que los resultados recientes no necesariamente anticipan el comportamiento futuro. Agosto dejó al Bitcoin como gran ganador, pero el balance de 2026 mantiene al plazo fijo UVA como el instrumento que mejor logró defender el valor del dinero frente a la inflación.