Rubén Darío Insúa, a un paso de volver a San Lorenzo

Tras la salida de Néstor Gorosito del banco de San Lorenzo, la dirigencia se movió rápidamente para encontrar a su reemplazante y habría elegido a un viejo conocido de la institución. Salvo que surja un imprevisto de último momento, Rubén Darío Insua regresará al club para iniciar su tercera etapa al frente del primer equipo.

El acuerdo de palabra entre las partes sería total y el nuevo vínculo se extendería hasta diciembre de 2027, según informaron especialistas del mercado de pases como César Luis Merlo y Germán García Grova.

La negociación avanzó de manera decisiva este jueves en Buenos Aires. Para concretar el regreso del Gallego, primero era necesario resolver una cuestión pendiente: la deuda económica que San Lorenzo mantenía con el entrenador y su cuerpo técnico desde su salida en abril de 2024.

Luego de una extensa reunión entre dirigentes y el abogado de Insua, las partes lograron establecer un plan de pagos satisfactorio. Además, se resolvieron las diferencias relacionadas con Roberto Oste, histórico ayudante de campo del entrenador, lo que permitió allanar el camino para la firma del contrato.

El último paso de Insua antes de regresar a San Lorenzo

Insua volverá a Boedo después de dirigir durante dos temporadas a Barracas Central, donde estuvo al frente del equipo en 74 partidos. Durante ese período consiguió 22 victorias, 29 empates y 23 derrotas, además de lograr la clasificación a la Copa Sudamericana.

A sus 65 años, el entrenador tendrá por delante un nuevo desafío en San Lorenzo, club en el que dejó una huella importante. Insua fue protagonista de la conquista de la Copa Sudamericana 2002 y de la reconstrucción del equipo durante su ciclo entre 2022 y 2024.

Ahora, el experimentado entrenador regresará a Boedo para afrontar un contexto complejo y buscará encaminar nuevamente al equipo azulgrana.