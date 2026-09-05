Juana Tinelli estaría en pareja con un joven empresario gastronómico: quién es

Juana Tinelli habría vuelto a apostar al amor y estaría en pareja con Junior Hernández, un empresario gastronómico de 20 años. Según trascendió, la relación comenzó en mayo y se mantuvo en reserva hasta que la propia modelo habló sobre el vínculo con la periodista Fernanda Iglesias.

Según contó Iglesias en Puro Show (eltrece), la hija de Marcelo Tinelli y Paula Robles le confirmó que lleva cuatro meses de relación con Junior y que actualmente están de novios.

La pareja incluso habría dado un paso importante en los últimos meses: convivieron durante un tiempo en una propiedad alquilada en Nordelta, aunque recientemente dejaron esa vivienda.

Quién es Junior Hernández

Junior Hernández tiene 20 años y trabaja en el rubro gastronómico. Es propietario de varios food trucks en la zona de Tigre y, de acuerdo con la información brindada por Iglesias, también prepara un nuevo emprendimiento.

El joven empresario estaría próximo a lanzar su propia marca de electrolitos, proyecto con el que busca ampliar su perfil dentro del mundo de los negocios.

Cómo comenzó la relación entre Juana Tinelli y Junior Hernández

Según la periodista, Juana y Junior ya se conocían desde hacía tiempo. Sin embargo, en aquel momento ambos se encontraban en pareja con otras personas, por lo que el vínculo no avanzó.

Meses después, la relación habría tomado otro rumbo y, desde mayo, comenzaron a apostar por un noviazgo que hasta ahora habían mantenido lejos de la exposición pública.