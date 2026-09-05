El papá de Cami Homs se metió en la interna familiar de Tini

Horacio Homs, padre de Camila Homs y exsuegro de Rodrigo De Paul, se refirió públicamente a la interna familiar que atraviesan Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel. En diálogo con Luis Ventura y Marina Calabró en PrimiciasYa (América), el empresario defendió al productor y cuestionó la manera en la que el conflicto está siendo abordado en los medios.

“Me parece que ustedes (los periodistas) son muy crueles por todo lo que están diciendo. Porque nadie sabe la verdad de esto. Yo tampoco la sé”, sostuvo Homs durante la comunicación telefónica.

Desde su perspectiva, la disputa estaría relacionada principalmente con una cuestión de independencia económica y con la administración de los bienes de la cantante. “Un padre muy enfermo, un padre que quiso proteger los bienes de su hija y una hija que se quiere independizar y saber lo que tiene. No veo mucho más”, planteó.

La defensa de Horacio Homs a Alejandro Stoessel

Homs explicó que, según su interpretación, la relación empresarial entre padre e hija pudo haber generado el conflicto a medida que Tini fue creciendo y comenzó a querer manejar sus propios bienes.

“Hubo una sociedad donde él tenía una empresa y la hija era partícipe de la empresa. La hija creció y debe querer separar sus bienes”, señaló.

En ese sentido, se mostró contundente al defender las intenciones de Alejandro Stoessel: “Yo no creo que un padre, hablando en criollo, quiera cag... a la hija”.

Durante la entrevista, Ventura y Calabró le remarcaron que, según la información que manejan, el conflicto habría comenzado a partir de una auditoría solicitada por la propia Tini. Ante esto, Homs volvió a cuestionar la cobertura mediática y pidió que las versiones estén respaldadas por documentación.

“Están hablando muy mal de una persona que está enferma. Que entiendo que lo operaron y demás. Yo creo que hay que hablar con cosas concretas, con documentación concreta. No pueden ensuciar tanto a una persona como la están ensuciando”, afirmó.

Y reiteró su interpretación sobre el conflicto: “Yo creo que, de mi parecer, es un padre que quiso hasta ahora proteger los bienes de su hija. Y su hija se quiso independizar. Yo no creo que haya mucho más”.

Qué dijo sobre el episodio con los periodistas

Sobre el final de la entrevista, Homs también fue consultado por el episodio en el que Alejandro Stoessel habría reaccionado contra periodistas que se encontraban en las inmediaciones de su vivienda.

Lejos de cuestionar la reacción del productor, Homs la justificó por el delicado momento de salud que atraviesa. “Yo en su lugar no les hubiese tirado piedras, les hubiese tirado adoquines, porque el tipo está enfermo, le están operando el corazón y ustedes rompiéndole los quinotos en la puerta de la casa”, lanzó.

De esta manera, Homs se sumó a las voces que salieron públicamente en defensa de Alejandro Stoessel, aunque aclaró que no conoce de primera mano toda la situación que generó el conflicto familiar.